藍大咖挺台中F4 蕭美琴中彰趕場

再過三天投票，藍綠大咖昨穿梭中彰兩地搶票。國民黨朱立倫、韓國瑜、盧秀燕陪「藍營F4」小雞車掃、「吃播」搶票；朱立倫說「國會過半關鍵就看F4」。民進黨蕭美琴昨連掃中、彰5立委選區，賴清德今在中、彰車掃，晚間在彰化造勢。政壇分析，台中立委多區激戰，例如中五、中六等區，甚至打個噴嚏就翻盤，藍綠都不敢大意。

國民黨主席朱立倫昨陪參選中四的廖偉翔、中八黃健豪車隊掃街，支持者熱烈歡迎，朱也與中六羅廷瑋、中七林家興合體「吃播」，大啖美方芋仔冰、炒麵與飯糰等在地美食。朱立倫說，國會過半台中是關鍵力量，尤其要靠台中「藍營F4」，與年輕人站一起拚未來。

國民黨主席朱立倫（中）昨與藍營「小雞」羅廷瑋（左）、林家興（右）合體「吃播」，大啖台中炒麵、飯糰拉票。記者余采瀅／攝影

名列國民黨不分區第一名的韓國瑜，昨天先陪林家興、羅廷瑋掃東區新光黃昏市場，韓粉聚集請韓國瑜簽名、拍照，展現超高人氣。韓國瑜隨後陪黃健豪車隊掃街，有支持者高喊「給我一個院長韓國瑜」，沿途熱鬧滾滾。

台中市長盧秀燕昨下午請假，陪廖偉翔車掃西屯區，沿途有女學生戴著盧秀燕競選市長的帽子拜託簽名，還有里長帶著里民，手揮國旗熱情喊「凍蒜」。盧秀燕說，民眾對民進黨立委「護航」有疑慮，國民黨候選人年輕有為，台中立委席次過半審慎樂觀。

民進黨副總統候選人蕭美琴昨中彰車隊掃街，她與立法院副院長蔡其昌車隊掃街，支持者放鞭炮，還有男子坐輪椅前來加油，讓蕭很感動。蔡其昌說，對手蔡壁如空降，還跑去外地輔選，對鄉親是侮辱。蔡壁如團隊不回應。

蕭美琴昨傍晚到彰化鹿港陪民進黨立委陳秀寳車掃，支持者高喊「我愛妳」，她不斷為支持者簽名。她說，蕭是彰化大姓，希望鄉親全力支持賴蕭配。蕭也到溪湖為候選人吳音寧掃街，收到「莫惹台灣」毛巾，笑得很開心。

中研院院士朱敬一昨輔選吳音寧，到對手、國民黨立委謝衣鳯家族的房舍前，舉行快閃演講會。朱敬一說，從「反中科搶水」運動認識吳，為農民挺身而出，向彰化鄉親推薦。

民進黨前副秘書長林飛帆昨陪民進黨立委莊競程車掃，林飛帆說，原本擔心投票率不高，但近日高鐵、台鐵訂票多，氣氛滿熱的，藍白陣營要重啟服貿，呼籲年輕人投關鍵一票，不要讓藍白國會過半。

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