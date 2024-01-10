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花蓮藍綠最後衝刺 連3天車隊掃街　

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（左2）在各鄉鎮徒步掃街，昨起展開3天車掃。圖／傅崐萁競總提供
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（左2）在各鄉鎮徒步掃街，昨起展開3天車掃。圖／傅崐萁競總提供

選舉進入最後一周，藍綠花蓮立委候選人最後衝刺，不約而同安排車隊從最南端的富里鄉，一路由南往北出發掃街，民進黨張美慧將請來行政院長陳建仁領軍，國民黨傅崐萁則靠扎實的基層實力，要催出每一張選票。

尋求連任的傅崐萁昨在南區富里、玉里車掃，今到中區的瑞穗、光復、鳳林、壽豐等鄉鎮，11日抵達新城、吉安、花蓮市。12日選前之夜比照往例在市區大遊行，當晚7時從花蓮市六期重畫區出發，沿金三角商圈一路遊行懇託，預計上萬人參與。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，民進黨蔡政府執政7年，花東快、蘇花安、國道6號等3大交通建設停擺，傅崐萁深知花蓮人對交通建設的迫切需求，選戰主軸「決戰花東快」，不只希望連任成功，更要選得漂亮，將得票數衝高，更有助於在立法院為花蓮人爭取這3大交通建設。

民進黨花蓮立委候選人張美慧（前排左3）今將一連3天在全縣車隊掃街。圖／張美慧競總提供
民進黨花蓮立委候選人張美慧（前排左3）今將一連3天在全縣車隊掃街。圖／張美慧競總提供

張美慧今起展開「決定新花蓮．全縣大車掃」，第一天請來重量級嘉賓陳建仁領軍，繞行富里、玉里，11日結合黨籍不分區立委「搶救王義川大兵」行動，與「川流不息．民主前行」環台大車掃車隊，再由瑞穗挺進光復、鳳林等鄉鎮。12日將車掃重點放在人口最稠密的壽豐、吉安、花蓮市，取代選前之夜拚場，全力催票。

張美慧表示，這次選戰訴求終結花蓮國惡名、阻止花蓮持續落後台東、下架特權傅崐萁政權，「決定新花蓮．全縣大車掃」是她選前最後一場大型活動，會努力爭取鄉親支持，讓蕭美琴進入總統府，接棒美琴的她能夠進入國會為民眾發聲。

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