台中市立委選舉／藍綠爭「搖擺州」！楊瓊瓔謝子涵雙姝戰開打、江啟臣謝志忠雙雄對峙
2024總統立委大選今日進行投票，台中市立委席次共有8席，2020大選民進黨狂掃5席，國民黨則拿到2席，選情較不樂觀。不過中部縣市向來被視為「搖擺州」，目前第2、5、6選區競爭激烈，呈現五五波趨勢。
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第1選區戰情膠著，民進黨蔡其昌爭取4連霸，民眾黨則派出蔡壁如迎戰；第2選區由民進黨林靜儀拚連任，國民黨顏寬恒捲土重來，雙方陷入激戰；第3選區重演「女人的戰爭」，國民黨實力老將楊瓊瓔爭連任，民進黨新秀謝子涵主攻年輕選票，較勁意味十足；第4選區由國民黨廖偉翔挑戰民進黨現任3連霸立委張廖萬堅，雙方攻防戰受外界關注。
第5選區政治板塊藍大於綠，國民黨黃健豪獲在地支持，民進黨莊競程勤走基層，選情趨向白熱化。第6選區藍綠皆派出議員參戰，民進黨江肇國、國民黨羅廷瑋勢均力敵，戰情難料。第7選區民進黨現任立委何欣純2020大選奪得全國最高票，2024大選爭取4連霸，國民黨派出新生代林家興應戰。第8選區由國民黨江啟臣挑戰4連霸，對戰深耕地方多年的民進黨謝志忠，雙雄爭霸火藥味濃厚。
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