立委選戰新面孔！黃捷臨危出戰、徐巧芯戰力十足 于美人無黨面對藍綠夾殺

2024總統立委大選今日進行投票，立委總席次共計113席，其中73席為區域立委、6席原住民立委（平地及山地原住民各3席）、34席為全國不分區立委。《聯合新聞網》整理以下具高知名度且挑戰首度踏進國會的區域立委候選人。

資深藝人劉尚謙參政 劉至翰是他兒子

資深男星劉尚謙今以本名「劉睿宸」登記參選桃園第6選區立委。記者陳俊智／翻攝

桃園市第6選區資深演員劉尚謙（本名劉睿宸）代表復康聯盟黨首度參選，他指現在百姓心中已無健全國家意識，中華民國是最珍貴的民主自由國家，未來各類職業球賽應唱國歌，喚起全民國家意識。另，台灣連續兩年退稅超過7000億，這些錢可以用來蓋社會住宅或改建長照基地，照顧上萬名年輕人和長輩。

劉尚謙在演藝圈擁有近50年資歷，和大導演李安還曾當過同學，演出多部戲劇。而他3個兒子女兒也是藝人，分別為劉至翰、劉致妤，另一個兒子孫沁岳則是和女友所生。

同選區對手為國民黨籍邱若華，民眾黨籍李慕妍。

于美人選中正萬華區立委 藍綠候選人皆為第一次參選立委

無黨籍立委參選人于美人。聯合報系資料照

台北市立委第五選區（萬華、北中正）呈現藍綠白三腳督，首度參選的于美人早早投入選戰布局，雖衝擊藍綠，也須面臨藍綠夾殺。「新政治思維已經上路」，于美人說，中正萬華沒有政黨高牆，她獨立參選，沒政黨框架，也不會以顏色深淺看待選民。政治應回歸人民需求本質，追求安居樂業、希望快樂、平安成長，不分顏色都一樣。

而民進黨候選人吳沛憶接棒現任立委林昶佐，國民黨候選人鍾小平在激烈初選中出線，兩位都是現任市議員但也是首次參選立委，過去藍綠對決的選區，這次出現關鍵變數，民眾黨支持的無黨籍候選人于美人（廣播及電視節目主持人），恐分食藍綠票源。

綠營互相廝殺！基進黨吳欣岱與民進黨高嘉瑜 與國民黨李彥秀爭奪港湖一席

台北市第4選區台灣基進黨立委候選人吳欣岱日前出演《賀瓏夜夜秀》，Cosplay成日本人氣動漫《ONE PIECE》的角色「娜美」。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照

有醫師背景的吳欣岱，政黨為台灣基進；於2020年中華民國立法委員選舉中，吳欣岱被台灣基進提定為全國不分區立法委員排名第三位，後來台灣基進政黨票得票未達門檻，因此未獲得任何不分區立法委員配額。

吳欣岱此次第一次參選區域立委，競逐台北市第四選區(南港、內湖)立委選舉。港湖立委選戰激烈，港湖區三腳督綠營有高嘉瑜、吳欣岱參選泛綠分裂，面對國民黨勁敵李彥秀，是否能搶下關鍵港湖這一席？

柯文哲的妹妹柯美蘭 用無黨籍身分參選新竹市立委

無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統候選人柯文哲胞妹柯美蘭，用無黨籍身分參選新竹市立委，且是首度投入選戰。

新竹市選區共有7位候選人，分別為制度救世島黨的趙福龍；司法改革黨的楊清華；無黨籍的柯美蘭；無黨籍的王榮德；民進黨的林志潔；時代力量的邱顯智以及國民黨的鄭正鈐。

柯美蘭於公辦電視政見會提出，醫療、教育、動保等政見，針對交通表示將爭取拉高竹科補助上限，幫助交通與建設經費，並認為大車站計畫CP值很低，無助地方發展，將爭取鐵路立體化，她認為61快速道路到了新竹沒有高架段很危險，將爭取高架並穿連台68線。

雙女對決！國民黨嗆辣徐巧芯 迎戰民進黨許淑華

國民黨北市松信區立委候選人徐巧芯。本報資料照片

中國國民黨籍的徐巧芯接棒在松山、信義區已深耕30年的費鴻泰，投入北市第七選區（松山、信義）立法委員選戰，與現任民進黨議員許淑華（新潮流系）對決，任多屆台北市議員，曾在2019年參選立委落敗。

徐巧芯選前於公辦政見發表會上表示，未來若有機會進到國會，揭弊將會是她的問政主軸，要查清楚當時疫苗採購、光電弊端；她強調進入國會之後，一定會要求所有的疫苗採購合約都要解密。

黃捷接棒趙天麟救火 高雄第6選區「三腳督」激戰

黃捷臨危受命接替立委趙天麟在高雄第6選區參選。記者吳慧芬／攝影

高雄市議員黃捷，2018年代表時代力量參選高雄市議員選舉並成功當選，於2020年退出時代力量，2023年加入民主進步黨；由於民進黨立委趙天麟被爆出與中國籍女子的婚外情，因此退出高雄市第6選區立委選舉，民進黨推派鳳山區市議員黃捷跨區參選2024立委選舉。

高雄第6選區（鼓山、鹽埕、新興、前金、苓雅區）由國民黨陳美雅、民進黨黃捷及深綠出身的無黨郭倍宏「三腳督」，三方競爭激烈。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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