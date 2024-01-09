廣角鏡／短兵相接… 藍綠互喊加油

聯合報／ 記者劉懿萱
記者葉信菉／攝影
記者葉信菉／攝影

國民黨不分區立委被提名人韓國瑜昨天到新北輔選，走訪新莊、土城、鶯歌等地，韓陪國民黨立委候選人林金結在土城進行車掃時，恰好遇上對手民進黨立委候選人吳琪銘車隊，雙方保持風度，互喊加油。

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