新北12選區／廖家停車場爭議 賴品妤、廖先翔舌戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
民進黨立委賴品妤（左）、國民黨新北市議員廖先翔（右）。圖／取自賴品妤臉書、記者游明煌／攝影
民進黨立委賴品妤（左）、國民黨新北市議員廖先翔（右）。圖／取自賴品妤臉書、記者游明煌／攝影

新北立委第十二選區藍綠激戰，民進黨立委候選人賴品妤昨再攻國民黨對手廖先翔父親經營停車場，涉嫌竊佔國有地，讓承租人險成代罪羔羊，她要設立受害者專線，為有類似遭遇者發聲，「我與大家站在一起」。廖先翔回應，賴品妤那麼關心停車場，不如好好地了解汐止，別讓汐止馬路變停車場，讓民眾一直塞在路上。

賴品妤昨再攻停車場爭議，她說，上周接到市民陳情，指2014年以1年2萬元租金，向廖先翔家租用茄苳路停車場車位停放工作車，2022年收到地檢署傳票，被控涉嫌竊佔，才驚覺租用車位竟然是國有地。

律師江皇樺說，當事人還好在2021年有主動要求簽租用契約，後來獲不起訴處分。近期這名工人又收到傳票，因為地檢署開始偵辦廖家涉嫌竊佔國有地，將傳喚他以證人身分出庭。

新北議員林秉宥表示，去年11月媒體揭露廖家停車場涉弊，廖家把侵占的國有地拿來租給民眾，廖父廖正良涉嫌竊佔國有地被調查中，廖先翔的公費助理擔任廖家另一處停車場的客服人員，形同涉嫌竊佔國有地共犯。

廖先翔回應，賴品妤一開始設立的競選看板，單獨指控廖先翔侵占國有地，他除了提告，並掛出「我侵佔我退選，我沒佔妳退選」看板回擊。賴品妤後來心虛，將指控他個人的看板撤除，要退選的是誰已經很清楚了。針對家人違規的問題，他態度一直很明確，不會迴避、不會雙標，並請家人全力配合改善。

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