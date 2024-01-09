基隆／鄭文婷控隱匿財產 林沛祥不隨之起舞

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷昨指控國民黨候選人林沛祥隱匿財產，營造平民假面形象。林沛祥回應，鄭的攻擊手法似乎出於對選戰的焦慮，他不會隨之起舞，選舉不是泥巴摔角戰，希望用政見跟對手一決勝負。

鄭文婷表示，日前揭發林沛祥家族資產暴增，林完全沒說明，只含糊其詞，她和民進黨不分區立委范雲揭露更多事實，讓大眾看清楚林沛祥「真權貴，假清高」面目。

范雲表示，林沛祥今年財產申報消失3筆土地及4筆建物，包括從基隆在地建商「取得」的資產，合理懷疑是為避免家族跟建商關係被發現，申報時故意隱匿。

鄭文婷說，林沛祥20歲就成為「地王」，明明有不動產卻刻意隱瞞，營造40歲買房也要貸款假面形象，林家二代在基隆盤踞40年，基隆人吃盡林家的虧。

基隆市國民黨立委候選人林沛祥（左）昨天到基隆廟口商圈拜票，尋求民眾支持。圖／林沛祥競選總部提供

林沛祥表示，不會隨之起舞，基隆市受夠了無良候選人，並且質疑鄭文婷濫用社會資源，在立法院做出不實指控。他說，立委選舉不是參加泥巴摔角戰，應該訴諸政見。

鄭文婷具名製作「揭穿林沛洋公子哥假清高的真面目」文宣品，遭派報業者拒送，原因是「派報員不派」，鄭質疑是基隆市長謝國樑和林沛祥聯手抵制。

林沛祥認為，鄭的文宣內容讓派報社不願發送，反過來說是謝國樑和他施壓，無中生有指控讓人啼笑皆非。他不會跟進政治鬧劇及無良抹黑行為，相信基隆選民13日會做出「一定反應」。

基隆市長謝國樑昨透過市府發言人余治明表示，「無意義的政治口水，不予回應」。

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