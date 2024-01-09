台中藍白合搶票…柯文哲挺藍小雞 蔣萬安合體顏寬恒、蔡壁如

台中立委藍白合，選前大搶票。民眾黨接連釋出總統候選人柯文哲挺「藍營小雞」影片，台北市長蔣萬安昨晚間與藍白選將顏寬恒、蔡壁如合體，到烏日玉闕朝仁宮拜拜。台中市長盧秀燕說，各界支持國民黨「小雞」多多益善，但總統堅定支持侯康配。國民黨中市黨部表示「賴清德要推薦也歡迎」。

民進黨中市黨部反諷，藍白棄保裂痕多，柯文哲老謀深算，奉勸國民黨別上當。民眾黨中市黨部表示，立委藍白合，朝政黨輪替前進。

民眾黨釋出柯文哲挺中四、中六藍營候選人廖偉翔、羅廷瑋影片，片中柯推薦藍營選將有經驗、有衝勁，適合當立委，引發政壇效應。

民眾黨總統候選人柯文哲錄製影片，推薦台中市第六選區候選人羅廷瑋。圖／民眾黨市黨部提供

羅廷瑋說，感謝民眾黨推薦，也感謝盧秀燕挺蔡壁如，促成藍白合作，藍營小雞與蔡有革命情感，加上民眾黨市黨部主委江和樹力挺，抱持感恩的心。

國民黨市黨部主委顏文正說，他黨願推薦國民黨小雞，可見藍營人選優秀，這都是好事。如果賴清德願推薦國民黨候選人，也很歡迎。

盧秀燕與國民黨副總統候選人趙少康，昨為中五藍營選將黃健豪站台。盧秀燕說，支持國民黨的小雞，不管是誰都歡迎，但總統堅定支持侯康配。趙少康說，柯文哲支持者願意支持侯康配，我們也歡迎。

羅廷瑋對手、民進黨立委候選人江肇國說，從影片來看，柯對羅不熟悉，推薦內容很空洞，似乎被逼錄影；羅對國民黨的侯友宜沒信心，相信選民眼睛是雪亮的。

立法院副院長蔡其昌（左）昨清晨到梧棲中正國小站路口爭取支持。圖／蔡其昌辦公室提供

蔡壁如對手、立法院副院長蔡其昌昨在梧棲站路口，強調不抹黑、不操弄政黨對立。蔡其昌陣營表示，不回應藍白合議題。

民進黨市黨部主委李天生說，各政黨都有自己屬性，近期藍白操作棄保，裂痕很明顯，柯推薦國民黨候選人，奉勸藍營支持者勿上當。

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