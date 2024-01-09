藍綠大咖台南掃街 喊凍蒜較勁

選戰倒數，國民黨總統候選人侯友宜昨天陪台南立委第3選區姚正玉掃街，喊話「台南人沒欠民進黨」；民進黨總統候選人賴清德地毯式車隊拜票，南市第2至6選區候選人接力上車，賴對支持者喊「這次萬事拜託」。另，嘉縣2選區林國慶提告並批台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤是對手陳冠廷豢養的側翼，陳競總反指，林面對質疑要誠實應對。

侯友宜為台南立委衝刺票數，昨接連走訪安南區及北區拜廟、掃街，首站北區勝安宮與國民黨主席朱立倫合體為姚正玉催票，數百支持者夾道歡迎，侯說，台南民眾已挺民進黨30年、民進黨政府也執政8年，台南人已沒欠民進黨。朱立倫另陪第4選區無黨李全教掃街。

民進黨總統候選人賴清德（左）昨天回台南陪王定宇掃街拜票。記者李文德／攝影

賴清德下午回本命區，一口氣陪第2到6選區的郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇拜票，首站歸仁仁壽宮，爆滿支持者高喊「凍蒜」，賴與市長黃偉哲、王定宇等人參拜後站上戰車，賴透過麥克風喊話「感謝大家過去的支持，這次要再萬事拜託」。

民眾黨總統候選人柯文哲也車隊掃街，下午4點多在麻豆市區掃街，正巧賴清德車隊早10分鐘經過同個路段，綠白彼此支持者高喊「凍蒜！」較勁意味濃。

嘉義市藍綠立委候選人巷戰爭選票，民進黨王美惠以宣傳戰車「大街小巷能進去的都會進去」；國民黨張秀華和同黨嘉縣1選區詹琬蓁在水上鄉民生社區路口請託、下午彰化縣長王惠美也陪張掃街。

嘉縣立委第2選區無黨林國慶日前提告台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤涉稱「內褲慶」、「中國慶」，犯誹謗罪嫌、違反選罷法，翁昨到案說明，表示相關內容都有出處，會告林誣告、恐嚇罪嫌。對此，林國慶競總再批，翁是陳冠廷陣營資助豢養的側翼打手，一定追訴到底。

陳冠廷競總總督導陳川崎說，基進黨在全台各地都針對有親共背景的候選人進行嚴格檢驗，呼籲林國慶面對質疑時誠實應對，「黑龍轉桌」只會被看破手腳。

商品推薦