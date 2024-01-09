陽明交大副校長李鎮宜 遭爆違行政中立

民進黨新竹市立委候選人、陽明交大教授林志潔本月2日開記者會稱獲百位教授與傑出校友連署相挺，本報接獲爆料，連署名單中的陽明交大副校長李鎮宜使用副校長行政職銜連署，疑違反公務人員行政中立法。校方指出，整件事情還要進一步了解；林志潔競選辦公室說，李鎮宜以個人身分推薦，當天未到場，也未動用行政資源，並與政黨無關。

爆料指出，公務人員行政中立法明訂公立大學副校長準用該法，選舉期間應嚴守行政中立，不得動用行政資源、利用職務關係、影響公務執行或使用職銜名器，支持或反對特定政黨、公職候選人。

爆料者說，李鎮宜以副校長職銜名義進行連署，顯已逾越行政中立法律、教育部函文規定；林志潔身為法律專業學者，竟不知連署名單有人用行政職銜將違反行政中立法，何嘗不是藐視法治？

林志潔競選辦公室昨回應，連署的教授們均是優秀傑出的研究者，與林志潔教授共事多年，肯定林志潔的專業與在校表現，因此是以個人身分推薦傑出同事，既未動用行政資源，也與政黨無關，純粹是支持專業、認真的人才。

陽明交大指出，校方在選舉期間持續宣導，要求公務人員行政中立，整件事情會進一步了解。

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