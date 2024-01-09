苗栗1選區／SOGO案攻防 陳超明強調清白 康世明要求道歉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
SOGO案昨天在苗栗縣立委第一選區電視政見發表會迸出火花，無黨籍候選人陳超明（左）、民進黨候選人康世明（右）互有攻防。圖／苗栗縣選舉委員會提供
SOGO案昨天在苗栗縣立委第一選區電視政見發表會迸出火花，無黨籍候選人陳超明（左）、民進黨候選人康世明（右）互有攻防。圖／苗栗縣選舉委員會提供

SOGO案昨天在苗栗縣立委第1選區電視政見發表會迸出火花，先發表的無黨籍候選人陳超明不待對手質疑便強調自己清白、依規申報政治獻金；民進黨候選人康世明火力全開，點名陳超明「用苗栗餵飽自己」要向鄉親道歉。

SOGO案一審，陳超明被控涉收100萬賄款，判刑7年8個月，全案上訴審理中，昨天抽籤先發表的陳超明強調自己無罪，經合法申報政治獻金，沒有任何貪汙。

陳超明說，他沒有發包權和行政權，如何餵飽自己？他是合法管道的政治獻金，經監察院認證，且SOGO案筆錄上有7名民進黨立委沒有申報，為什麼不辦貪汙？他要提告。

康世明質疑，陳超明是急了還是怕了？因為被判7年8個月的事，怕影響政治生命？怕被選民重新記憶起來？政績文宣一波又一波，是不是害怕不能當立委，害怕沒權力躲避司法？

康世明指出，陳超明涉貪汙罪是法院一審宣判的，不能說服法官，為什麼選民要買單？民眾期待立委正派、反對貪汙，陳欠所有鄉親一句道歉。

陳超明也細數政績，強調爭取建設背後都有故事，包括花了10年的國道1號增設造橋交流道、花7年的竹南、後龍鎮濱海風景區，還有台積電竹南科學園區設廠協助解決水電問題等。

康世明提出交通、產業、醫療、觀光和文教「新5力」政策願景，還有4個保證，正派清廉不貪汙、選民服務不收費、認真問政不馬虎和問政成果會公開；他說，陳超明第1個就做不到。

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