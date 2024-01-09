苗栗1選區／SOGO案攻防 陳超明強調清白 康世明要求道歉
SOGO案昨天在苗栗縣立委第1選區電視政見發表會迸出火花，先發表的無黨籍候選人陳超明不待對手質疑便強調自己清白、依規申報政治獻金；民進黨候選人康世明火力全開，點名陳超明「用苗栗餵飽自己」要向鄉親道歉。
SOGO案一審，陳超明被控涉收100萬賄款，判刑7年8個月，全案上訴審理中，昨天抽籤先發表的陳超明強調自己無罪，經合法申報政治獻金，沒有任何貪汙。
陳超明說，他沒有發包權和行政權，如何餵飽自己？他是合法管道的政治獻金，經監察院認證，且SOGO案筆錄上有7名民進黨立委沒有申報，為什麼不辦貪汙？他要提告。
康世明質疑，陳超明是急了還是怕了？因為被判7年8個月的事，怕影響政治生命？怕被選民重新記憶起來？政績文宣一波又一波，是不是害怕不能當立委，害怕沒權力躲避司法？
康世明指出，陳超明涉貪汙罪是法院一審宣判的，不能說服法官，為什麼選民要買單？民眾期待立委正派、反對貪汙，陳欠所有鄉親一句道歉。
陳超明也細數政績，強調爭取建設背後都有故事，包括花了10年的國道1號增設造橋交流道、花7年的竹南、後龍鎮濱海風景區，還有台積電竹南科學園區設廠協助解決水電問題等。
康世明提出交通、產業、醫療、觀光和文教「新5力」政策願景，還有4個保證，正派清廉不貪汙、選民服務不收費、認真問政不馬虎和問政成果會公開；他說，陳超明第1個就做不到。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言