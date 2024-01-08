小黨不落人後 政見內容百花齊放

小黨不分區立委候選人8日不分區立委政見發表會上大展長才，盼政黨票不落於大黨之後！親民黨不分區立委候選人李桐豪呼籲，新總統應集結朝野舉辦「台灣共識會議」，並建立兩岸對話機制。新黨不分區立委候選人王建煊則闡述「兩岸和平統一」的主張。

時代力量立委候選人王寶萱則提出六大政見，涵蓋交通、長照等範圍，更呼籲立法終結黑金政治。小民參政歐巴桑聯盟關注性別平權，盼親職雙方在育嬰假第一個月都能領全薪；台灣綠黨除了訴求廢核、心理諮商納入健保之外，更盼能推廣大麻除罪化。

增訂罪刑剷除黑金

王寶萱指出，2024競選政見有六大方範疇包括，「守護交通安全」，包括廢除機車強制兩段左轉、建立官方兩手車履歷等；「守護孩子成長」，加碼推動幼教公共化，並調降幼兒園師生比；「推動長照3.0」，推動長照保險與在宅照護。

她說，「剷除黑金政治」，選舉公報應增列候選人刑事前科紀錄，增訂不法關說與不法餽贈罪；「守護居住正義」，中央應訂定空屋稅，推動租屋實價登錄；「捍衛土地正義」，全面修法土地徵收條例，讓國土開發公開透明，杜絕政客圈地炒地的行為。

台灣應辦共識會議

李桐豪表示，大選結束後，總統當選人應舉辦「台灣共識會議」；應宣布台灣海峽為和平緩衝區，兩岸軍機、軍艦不得穿越；兩岸應擱置爭議，一同設立具有建設性的對話機制。

他說，除了兩岸問題之外，親民黨關心少子化趨勢，台灣面臨生不如死的狀況；加上社會高齡化，長照議題迫在眉睫；健保財源不足，造成醫病緊張；除了詐騙頻傳，毒品氾濫等狀況導致民不聊生，與生活息息相關的勞保更面臨破產議題。李桐豪強調，面對上述四大議題，政府每年都應各拿出1000億元來解決問題。

王建煊挺和平統一

王建煊表示，今年85歲，在世界上的日子沒有很多，但卻堅持還要選立法委員的原因，就是看到台灣迫在眉睫的危機，但現在沒有政黨主張跟中國和平統一，包括國民黨是和平不統一、民眾黨柯文哲曾說自己是深綠，民進黨更是綠得發黑。

「中國大陸很大，有14億人口，他們心中想的就是海峽兩岸統一，更是視為最重要的事情，這是事實，無論你喜不喜歡，」王建煊說，現在中國是石頭，台灣是雞蛋，兩岸衝突，台灣一定是倒楣的，這次代表新黨出來選，就是因為新黨長年支持「兩岸和平統一」，讓對岸理解台灣不僅有獨立的聲音，更有統一的聲音。

小黨聚焦特定議題

小民參政歐巴桑聯盟不分區立委候選人林詩涵指出，政黨需求就是「顧工作也能顧家庭」，呼籲政策應讓親職雙方在育嬰假第一個月都能請領全薪；其次增列不納入事假的親職假與親職教育教。她也提到，本次不分區立委支持不同領域，更提出「特殊教育應增列預算」、「長期照顧領域應列入LGBT+團體的需求」與「相關政策能列入兒童與親子的觀點」等呼籲。

台灣綠黨共同召集人李菁琪提出各領域的政見說，包括推動再生能源，淘汰核電；心理諮商納入健保；延長家庭照顧假到14天；推動多元成家，落實人工生殖法規。李菁琪強調，最具爭議的就是「推動大麻除罪化」，並放寬適用含大麻藥劑的適應症，讓患者有更好的生活品質，除罪化不代表不處理，而是更好、更經濟的方式協助適用者與成癮者。

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