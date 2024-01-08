農業缺工雇工受勞基法規範 雲林立委候選人政見推制定農業勞動特別法
雲林縣是農業大縣，近年飽受農業缺工所苦，多數農民不知雇用5名以上幫工需強制投保勞保，受勞基法規範，國民黨雲林縣第二選區立委候選人邱良閱今提出政見，若進入立法院將要求制定農業勞動特別法，農民雇主和勞動者都可以得到周全的權益保障。
邱良閱今天在競選總部主任委員李明哲、總幹事議員廖偉晴陪同下召開記者會，他表示，現行勞基法適用農林漁牧，鐘點工按日計酬方式，都屬勞基法管轄範圍，即使只雇一人協助採收一天，就需投保就業保險、職業災害保險、提撥退休金，若一次請來五位以上幫工，就需強制投保勞保。
邱良閱表示，多數農民沒有意識到自己是「雇主」，曾有張姓農民因病雇用幫工短期管理果園，前後約一年半時間，未料停止雇用後半年，該幫工向他提起民事求償，以張未投保勞健保及就業保險為由，要求賠償「資遣費及預告薪資」、「勞退提撥」、「失業給付」及「職災賠償」總計30萬元。
張姓農民向勞動部及當時的農委會提請解釋，勞動部認為農業受勞基法管轄，甚至回覆「光是雇主未制定勞工名冊、未記錄薪資表就可以開罰。」邱良閱表示，他若當選，一定要求制定農民勞動特別法，讓從事農林漁牧的農民雇主和勞動者都可以得到周全的權益保障。
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