高雄市立委選舉／李柏毅、李眉蓁「雙李廝殺」、黃捷、陳美雅新舊對決受矚目

2024總統立委大選今日進行投票，高雄市向來為綠營票倉，市長陳其邁期望守住高雄8席立委，國民黨則認為翻盤有望。此次立委選舉第3、第6選區為國民黨席次破蛋關鍵，第3選區曾是高雄「萬綠叢中一點藍」的獨特選區，卻在2016年被民進黨劉世芳拿下，不過2022年地方選舉國民黨在左楠區9席議員中拿下5席，仍有望收回復土，加上此次劉世芳不競選連任，改由菊系子弟兵李柏毅首次參選，藍營有機會翻盤。第6選區民進黨現任立委趙天麟本有意挑戰三連霸，卻因婚外情曝光而放棄參選，由綠營新人黃捷跨區參選，挑戰藍營老將陳美雅。

高雄第1選區民進黨邱議瑩尋求4連霸，力抗民眾黨曾尹儷及無黨籍身份參選的國民黨市議員林義迪；第2選區由民進黨陳菊子弟兵邱志偉，對戰國民黨韓家軍曹桓榮；第3選區共五人參選，仍聚焦藍綠對決，由兩位資深議員民進黨李柏毅與國民黨李眉蓁「雙李廝殺」，李眉蓁最有望收復藍軍失土；第4選區則由國民黨陳若翠跨區挑戰尋求七連霸的民進黨林岱樺。

第5選區國民黨黃伯霖三度挑戰民進黨李昆澤；第6選區同為藍營有望翻盤選區，趙天麟因桃色風波退選後民進黨黃捷空降參選，對上在地深耕多年的國民黨陳美雅與喜樂島聯盟郭倍宏，「藍老將對上綠新兵」選情激烈；第7選區民進黨許智傑尋求四連霸，對上客家子弟國民黨鍾易仲，連任之役格外辛苦，客家選票為關鍵；第8選區為綠營票倉，此次共4位參選人，國民黨最美發言人李明璇迎戰民進黨老將賴瑞隆。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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