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竹縣青年住屋解方…林思銘提工業宅 王婉諭、曾聖凱喊調囤房稅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣立委候選人為解決青年住屋問題，國民黨林思銘（左圖）提出建只租不售的工業宅；民進黨曾聖凱（中圖）與時力王婉諭（右圖）認為要再調高囤房稅、空屋稅。 圖／立委林思銘競辦提供、記者黃羿馨攝影、王婉諭立委辦公室提供
竹縣立委候選人為解決青年住屋問題，國民黨林思銘（左圖）提出建只租不售的工業宅；民進黨曾聖凱（中圖）與時力王婉諭（右圖）認為要再調高囤房稅、空屋稅。 圖／立委林思銘競辦提供、記者黃羿馨攝影、王婉諭立委辦公室提供

新竹縣房價居高不下，甚至超車新北市，青年備感痛苦。竹縣第2選區立委候選人拋出青年住屋問題解方，搶攻首投族票倉。國民黨林思銘提出以企業為主導的工業宅；時代力量王婉諭和民進黨曾聖凱則一致認為要再調高囤房稅、空屋稅，提高非自用住宅持有成本，以及加速興建社會住宅。

林思銘昨指出，新竹多個工業區與科學園區吸引外地青年定居，若興建只租不賣工業宅，能分攤政府興建社會住宅的壓力，也有利企業凝聚員工向心力，又能大幅降低上、下班交通壅塞；未來需要立法調整對企業的優惠和租稅，吸引企業埋單。

曾聖凱認為，以創新工法加速建造社宅以量制價，提高持有非自用住宅成本才是解方；工業區、科園蓋住宅，違反都市土地使用分區，不適合居住，現任立委對都市建築認知淺薄，不可思議，「恐怕還有其他目的」。

曾聖凱和王婉諭也認為，囤房稅、空屋稅調高的稅率範圍太低，無法遏止高房價，未來要再提出修正並提高非自用住宅持有成本，讓房屋市場真正回歸居住需求。

王婉諭說，租屋黑市情況嚴重，主張租屋全面納實價租屋，讓租屋市場透明化。

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