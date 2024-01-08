桃園2選區／SRF交鋒 涂權吉疑6大弊端 黃世杰嗆抹黑綠營
桃園立委第2選區民進黨立委黃世杰昨未參加對手國民黨涂權吉邀辯「SRF垃圾發電」，涂權吉質疑心虛，要求說明SRF疑有官商勾結等6大弊端；黃世杰回應「找錯人」，應要求桃園市政府盡快撤銷入園許可，並批抹黑綠營的行為大可不必。
涂權吉邀請黃世杰辯論SRF多日，昨直接在觀音區信仰中心甘泉寺擺擂台，黃世杰未現身，辯論會變「公共論壇」，原提問人觀音不要煉油廠自救會長劉奕田、彰化環保聯盟總幹事施月英，都批民進黨居心叵測。
涂權吉質疑，SRF垃圾發電廠進駐觀音有6大弊端，包括黑箱決策黑影幢幢、決策粗糙竟缺評估、假綠能真汙染民進黨大發財、規避環評空汙標準寬鬆、撤銷推薦宛如兒戲、上下一致甩鍋桃園市府；經濟部還配合打假球，黃世杰不來辯論是否心虛？應說清楚是否官商勾結、SRF與背後金主的關係。
原為民進黨輔選幹部的劉奕田指出，民進黨靠反汙染起家，卻沒讓觀音更好，還將更多汙染帶進觀音，黃世杰明顯失職。
「他找錯人了。」黃世杰說，桃市府身為主管機關才擁有准駁權限，若認為SRF發電廠有進駐疑慮，涂權吉應要求市長張善政盡快撤銷入園許可，市府可以做卻沒做，藍營議員無視張善政的不作為，反過來抹黑綠營。
黃世杰表示，辯論會人數寥寥無幾，顯然涂權吉的選舉手段已被看穿，SRF電廠議題目前沒有任何廠商提出國賠，涂卻自願成為代言人，究竟是何居心？
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