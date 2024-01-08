彰化吳音寧控違法播放造勢 謝衣鳯稱依法託播

彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧昨天指稱國民黨對手謝衣鳯，利用自家經營的地方有線電視台，密集播放造勢大會及i鳯盃籃球錦標賽，明顯違反選罷法及黨政退出媒體的藍綠共識，她將向縣選舉委員會檢舉。謝衣鳯競總回應，一切依法託播，詳情待三大有線今天上班後說明。

吳音寧指出，國民黨立委謝衣鳯家族實質控制、壟斷南彰化「三大有線」地方電視台，1月3日謝衣鳯缺席公辦政見會，事後鄉親跟她反映，三大有線所屬的彰視新聞三大一台，1月2日、1月3日連兩天播放「謝衣鳯立委造勢大會」，每天播放4小時，明顯違反選罷法第49條，廣播電視業對候選人應為公平、公正對待的規定，她將到縣選舉委員會檢舉。

吳音寧又說，近日三大一台還播放名稱明顯置入謝衣鳯名字的「i鳯盃」籃球錦標賽，片頭、片尾和整個球賽過程中的螢幕字卡，都是滿滿「i鳯」，球賽現場掛著布條和大型「i鳯」看板，「讓小球員在謝衣鳯的廣告前面跑來跑去打籃球」。

吳音寧強調「黨政軍退出媒體，是不分藍綠的共識」，謝衣鳯家族「不僅再度用三大有線獨厚謝衣鳯的造勢活動，甚至還拿三大有線作保，向銀行設定11億信用額度，替自家準備銀彈，讓媒體公器徹底淪為自家禁臠。

謝衣鳯競選總部表示，這是商業的合法託播行為，會請三大會回應，三大會在今天上班日開會討論後，統一對外回應。

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