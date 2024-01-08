聽新聞
test
0:00 / 0:00

中二纏戰／藍綠大咖助攻 訴訟戰再起

聯合報／ 記者游振昇黃寅／台中報導
台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀（前左）昨晚在靜宜夜市舉辦造勢晚會，蔡英文總統（前右）站台助講，並拉著她的手高呼「凍蒜」。記者游振昇／攝影
台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀（前左）昨晚在靜宜夜市舉辦造勢晚會，蔡英文總統（前右）站台助講，並拉著她的手高呼「凍蒜」。記者游振昇／攝影

台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒（左二）由台中市長盧秀燕（左三）陪同，到沙鹿市場拜票。記者游振昇／攝影
台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒（左二）由台中市長盧秀燕（左三）陪同，到沙鹿市場拜票。記者游振昇／攝影
選前黃金周，選情激烈的台中市立委第二選區藍綠候選人纏戰不休，昨天除各有大咖輔選外，國民黨候選人顏寬恒還指控民進黨對手林靜儀，涉嫌散布他「利用特權」的不實黑函，意圖使人不當選，今天將按鈴申告；林靜儀回應，顏自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳。

顏寬恒昨天由台中市長盧秀燕陪同到沙鹿市場拜票，盧秀燕說，民意代表很大功能就是服務和建設，要找像顏寛恒的人，會建設和服務，在地看得到、找得到才實在；林靜儀昨晚在靜宜夜市造勢晚會，則有蔡英文總統站台助講，蔡英文說，中二選區是國會過半關鍵區，她請大家支持林靜儀繼續到立法院，終結地方政治家族和派系。

國民黨前立委蔡正元前天在臉書發文指稱尋求連任的民進黨立委林靜儀台大論文涉嫌抄襲，林靜儀後來開直播回擊時哭了，稱她的全英文醫學碩士論文內容完全符合論文引注規範，並且質疑蔡此舉是想用潑髒水的方式，幫顏寬恒轉移6千萬元債權未申報的爭議焦點，並且質疑顏寬恒根本沒有出國讀書。

顏寛恒昨天回應表示，他沒看到林靜儀的直播影片，不知道被對手質疑他沒出國念書，要他拿出照片證明；顏寛恒說，他當然有出國念書，不然怎麼會拿到畢業證書，照片要再找找看，並表示該筆6千萬元債權有如實登記。

顏寬恒昨天也舉辦記者會，指控林靜儀以第三人名義散播他「會用特權去壞事危害社會」、「讓他一直在國會，利用特權去做壞事情」等不實內容，透過身障人士所組成的摩托車隊，及第三人名義在大街小巷用擴音設備對他宣傳抹黑，甚至利用地方樁腳將黑函夾帶在選舉公報及投票通知單內。

顏寬恒表示，林靜儀利用身障人士將自己變成藏鏡人，陷身障騎士於不義，這些抹黑行為明顯已經悖離事實，不是客觀的敘述，符合意圖使人不當選的要件，今天會委由律師遞狀提起告訴，同時也向轄區分局報案，希望可以藉此遏止歪風，還給乾淨的選風。

林靜儀則以台灣俚語「臭骹川（屁股），畏人搵」說，自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳回擊，她說顏寛恒最喜歡說自己是在地人，但是在地人最知道他做過哪些見不得人的事、做過哪些魚肉鄉民的事，也知道他其實根本沒有做過什麼事，也沒有能力當一個立法委員。

台中市長盧秀燕昨天陪顏寬恒到沙鹿市場拜票，她說，時間有限，要把握時間全力衝刺，剩下6天時間，她會做盡心盡力、做個配合度最高的助選員。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 顏寬恒 林靜儀 盧秀燕 蔡英文 蔡正元

延伸閱讀

影／蔡英文總統助講林靜儀 中二選區是國會過半關鍵區

顏寬恒提告林靜儀用樁腳抹黑 林引俚語諷：顏魚肉鄉民地方都知

中二選區林靜儀直播哭 顏寬恒：我沒看直播不知道

影／選前衝刺陪顏寬恒市場拜票 盧秀燕：我是配合度最高助選員

相關新聞

藍爆羅致政和蔡總統對話音檔 羅批境外介選

民進黨立委羅致政先前被爆多則疑似私密影片，他斥責是深偽變造、中國介選。國民黨北市立委候選人游淑慧昨再爆料，她收到一則四十...

藍大咖高雄掃街 綠母雞屏東站台

選前超級星期天，高屏澎東各立委候選人車隊掃街、市場拜票及造勢活動衝刺，國民黨總統候選人侯友宜昨陪高雄6選區立委候選人陳美...

彰化吳音寧控違法播放造勢 謝衣鳯稱依法託播

彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧昨天指稱國民黨對手謝衣鳯，利用自家經營的地方有線電視台，密集播放造勢大會及i鳯盃籃球...

中二纏戰／藍綠大咖助攻 訴訟戰再起

選前黃金周，選情激烈的台中市立委第二選區藍綠候選人纏戰不休，昨天除各有大咖輔選外，國民黨候選人顏寬恒還指控民進黨對手林靜...

竹縣青年住屋解方…林思銘提工業宅 王婉諭、曾聖凱喊調囤房稅

新竹縣房價居高不下，甚至超車新北市，青年備感痛苦。竹縣第2選區立委候選人拋出青年住屋問題解方，搶攻首投族票倉。國民黨林思...

桃園2選區／SRF交鋒 涂權吉疑6大弊端 黃世杰嗆抹黑綠營

桃園立委第2選區民進黨立委黃世杰昨未參加對手國民黨涂權吉邀辯「SRF垃圾發電」，涂權吉質疑心虛，要求說明SRF疑有官商勾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。