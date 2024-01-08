中二纏戰／藍綠大咖助攻 訴訟戰再起

台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒（左二）由台中市長盧秀燕（左三）陪同，到沙鹿市場拜票。記者游振昇／攝影 選前黃金周，選情激烈的台中市立委第二選區藍綠候選人纏戰不休，昨天除各有大咖輔選外，國民黨候選人顏寬恒還指控民進黨對手林靜儀，涉嫌散布他「利用特權」的不實黑函，意圖使人不當選，今天將按鈴申告；林靜儀回應，顏自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳。

顏寬恒昨天由台中市長盧秀燕陪同到沙鹿市場拜票，盧秀燕說，民意代表很大功能就是服務和建設，要找像顏寛恒的人，會建設和服務，在地看得到、找得到才實在；林靜儀昨晚在靜宜夜市造勢晚會，則有蔡英文總統站台助講，蔡英文說，中二選區是國會過半關鍵區，她請大家支持林靜儀繼續到立法院，終結地方政治家族和派系。

國民黨前立委蔡正元前天在臉書發文指稱尋求連任的民進黨立委林靜儀台大論文涉嫌抄襲，林靜儀後來開直播回擊時哭了，稱她的全英文醫學碩士論文內容完全符合論文引注規範，並且質疑蔡此舉是想用潑髒水的方式，幫顏寬恒轉移6千萬元債權未申報的爭議焦點，並且質疑顏寬恒根本沒有出國讀書。

顏寛恒昨天回應表示，他沒看到林靜儀的直播影片，不知道被對手質疑他沒出國念書，要他拿出照片證明；顏寛恒說，他當然有出國念書，不然怎麼會拿到畢業證書，照片要再找找看，並表示該筆6千萬元債權有如實登記。

顏寬恒昨天也舉辦記者會，指控林靜儀以第三人名義散播他「會用特權去壞事危害社會」、「讓他一直在國會，利用特權去做壞事情」等不實內容，透過身障人士所組成的摩托車隊，及第三人名義在大街小巷用擴音設備對他宣傳抹黑，甚至利用地方樁腳將黑函夾帶在選舉公報及投票通知單內。

顏寬恒表示，林靜儀利用身障人士將自己變成藏鏡人，陷身障騎士於不義，這些抹黑行為明顯已經悖離事實，不是客觀的敘述，符合意圖使人不當選的要件，今天會委由律師遞狀提起告訴，同時也向轄區分局報案，希望可以藉此遏止歪風，還給乾淨的選風。

林靜儀則以台灣俚語「臭骹川（屁股），畏人搵」說，自己做過的事情還怕人家講、怕人家宣傳回擊，她說顏寛恒最喜歡說自己是在地人，但是在地人最知道他做過哪些見不得人的事、做過哪些魚肉鄉民的事，也知道他其實根本沒有做過什麼事，也沒有能力當一個立法委員。

台中市長盧秀燕昨天陪顏寬恒到沙鹿市場拜票，她說，時間有限，要把握時間全力衝刺，剩下6天時間，她會做盡心盡力、做個配合度最高的助選員。

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