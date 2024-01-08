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林右昌助選批基隆市政 謝國樑冷回應

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
內政部長林右昌（右二）與基隆市議長童子瑋（右一），今晚陪同基隆市民進黨立委候選人鄭文婷（左）車隊掃街拜票。記者邱瑞杰／攝影
內政部長林右昌（右二）與基隆市議長童子瑋（右一），今晚陪同基隆市民進黨立委候選人鄭文婷（左）車隊掃街拜票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市國民黨立委候選人林沛祥4日才辦團結勝利大會，現場萬頭鑽動。民進黨立委候選人鄭文婷今晚也將號召支持者齊聚國門廣場，展現氣勢。曾任基隆市長的內政部長林右昌昨晚說，基隆這1年發展停滯，甚至後退，可見選對人、走對路非常重要；基隆市長謝國樑冷回，「選舉語言不須特別回應」。

基隆市現任立委是民進黨籍的蔡適應，蔡未爭取連任，由鄭文婷披掛上陣，力保席次。2022年市長選舉，國民黨奪回市長寶座，2024年立委選戰推派林沛祥出馬，希望綠地變藍天。

國民黨陣營4日晚間在安樂路舊麵粉廠舉辦「團結勝利大會」，總統候選人侯友宜、前總統馬英九、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜和台北市長蔣萬安等人站台，萬人現身相挺士氣大振。

民進黨今晚要在國門廣場舉辦信賴基隆選前之夜，昨天開始搭設舞台、帳棚。民進黨總統候選人賴清德、蔡英文總統和前行政院長蘇貞昌等人都將出席，和藍營比聲勢。

林右昌昨晚帶領市長任內多名局處長到基隆，會合民進黨基隆市議長童子瑋等議員同在火車站南站廣場為賴清德、鄭文婷造勢。他說，請基隆鄉親13日站出來做正確的選擇，票投鄭文婷、民進黨、賴清德跟蕭美琴，帶給基隆未來進一步的發展。

林沛祥昨天由國民黨議員陪同到安樂市場拜票；無黨籍立委候選人王醒之上午在七堵南興市場拜票，下午車隊掃街。

另3名候選人邱紹祐、黃傑陽和謝海菁也各自宣傳參政理念，尋求支持。

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