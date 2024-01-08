花蓮／競選車撞死人 張美慧恢復拜票 藍批無誠信

大選倒數階段，民進黨花蓮立委候選人張美慧上月因工讀生開競選車無照駕駛撞死婦人，暫停競選活動，前天起悄悄恢復選舉活動，也推出形象宣傳影片。藍營質疑，張曾說10日才會參加公開活動，缺乏誠信。張美慧回應，均以家屬感受為最大考量，「與國民黨無關」，呼籲勿藉此事操作選舉。

上月28日張美慧競選團隊雇用19歲工讀生無照開宣傳車肇事，導致64歲林姓婦人不幸被撞身亡，張美慧鞠躬道歉，暫停所有公開行程與競選活動，協助家屬處理相關事宜，期間由各後援會、黨公職人員擔任「分身」在街頭拜票。

張美慧前天在臉書發布與同黨不分區立委范雲掃街拜票照片，公開重返街頭尋求選民支持，並推出形象宣傳影片「決定新花蓮」，展現她的日常生活，也凸顯「見不得別人不好」的個性特點，努力解決花蓮鄉親面臨的問題。

國民黨花蓮縣黨部昨天表示，張美慧曾說會勇敢承擔，一切事宜以喪家為重，待送完老婦最後一程，10日起才參加公開活動，沒想到卻打臉自己，為下一代做最壞示範，指選舉只是一時，不能眼中只有選票，卻忘記基本誠信道德和做人基本道理。

張美慧回應，均以家屬心情與感受為第一優先，期間持續與對方談後續事宜，老婦的頭七法會已圓滿完成，家屬對於她開始競選活動一事沒意見，認為自己都有做該做的事，呼籲對手不要選舉操作。

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