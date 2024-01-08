黃金周日北市4候選人拜票 險短兵相接

台北市北投士林三腳督，民進黨候選人吳思瑤昨偕衛福部前部長陳時中赴市場拜票，不少民眾搶合照，對手無黨參選的侯漢廷也在同市場掃街，雙方即將遇上時，侯已結束拜票離去，2人險巧遇；士林大同選區，國民黨游淑慧昨由副市長李四川陪車掃，民進黨王世堅也到坤天亭拜票，2人同場沒同台，社子島被視為最綠票倉，游淑慧來搶票，王世堅刻意早一步固票？王則回行程早安排好。

決戰倒數超級黃金周日，立委候選人拚勝選最後巷戰廝殺，陳時中、北市黨部主委張茂楠昨一早陪吳思瑤到北投金龍市場拜票，許多支持者騎車、腳踏車路過特地停下喊「加油」；倒是對手侯漢廷比吳思瑤團隊早30分鐘到，早已在市場拜票，就在雙方即將相遇時，侯剛好結束行程，從巷子離開，2人沒有碰到面。

民進黨候選人王世堅昨天到社子島坤天亭拜票。記者林麗玉／攝影

至於同樣激戰區的士林大同選區，王世堅昨天也與對手游淑慧險短兵相接，儘管出席同場活動卻沒有碰到面，不過對於社子島開發議題，兩人也聚焦選戰攻防。

王世堅說，社子島的事就是他的事，若勝選，第一件事就是要求立即開發社子島；不過游淑慧則批王世堅畫大餅，因社子島開發絕不是4年可以完成的事，王曾說自己再選這一次就退休，心態上說要退休的人，社子島要期待什麼，只是「來沾一下醬油，就要走」。

北市副市長李四川昨則是在台北市第一次陪同候選人車隊掃街，李四川說，社子島從他當公務員就開始說要開發，真的拖太久，這段期間已與內政部聯繫，也修改所提意見，大選完了之後社子島開發一定會啟動。

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