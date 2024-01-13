台北市立委選舉／羅智強對決苗博雅火藥味十足 松信雙姝、港湖三姝受矚目

2024總統立委大選今日進行投票，翻開台北市立委選戰歷史戰績，選情基本盤向來藍略勝於綠，不過現任8名立委席次為藍綠各半，因此泛綠分裂的南港內湖區，以及泛藍分裂的士林北投區，成為動搖此次立委席次的關鍵。

北市第1選區立委爭霸形成三腳督，國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷陷泛藍分裂戰情緊迫，民進黨吳思瑤穩紮穩打拚三連霸；第2選區由國民黨游淑慧跨區征戰議會老將民進黨王世堅，淑女、野獸之爭引熱議；第3選區國民黨戰神王鴻薇對上攻勢猛烈的民進黨哈佛學霸謝佩芬；第4選區為眾所矚目的民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀、台灣基進吳欣岱三姝對決，選戰變數大備受關注。

第5選區國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶、無黨籍于美人三強鼎立，戰情膠著；第6選區國民黨羅智強與社會民主黨苗博雅「最高票之爭」，雙強對決火藥味十足；第7選區國民黨徐巧芯對上民進黨許淑華，藍綠雙姝陸空齊發陷激戰；第8選區由首次參選的民進黨王閔生及民眾黨張其祿，對戰6連霸老將國民黨賴士葆，在綠白雙雙夾擊下呈現三腳督局勢。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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