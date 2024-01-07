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嘉義市政見會／張秀華、王美惠 互槓前瞻議題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市立委候選人張秀華發表政見。記者魯永明／翻攝
嘉市立委候選人張秀華發表政見。記者魯永明／翻攝

嘉義市立委選舉昨天電視政見會，藍營張秀華與綠營王美惠，再為前瞻議題唇槍舌劍，王稱她爭取60多億補助，對手指前瞻殿後「黑白講、選舉別選得拿麼沒人性」；張秀華緊咬王前瞻最後1名，指市民挺蔡英文、王美惠高票當選，4年換來卻是「真心換絕情！」

王美惠說，當選4年表現沒讓市民漏氣，服務不分黨派「沒大小漢」，對手掛看板指前瞻補助殿後，前瞻分中央計畫、競爭型，她為嘉市爭取60多億元建設，也爭取輕軌前瞻補助規畫費，連任會繼續爭取工程費。

嘉市立委候選人王美惠發表政見。記者魯永明／翻攝
嘉市立委候選人王美惠發表政見。記者魯永明／翻攝

她表示，連任會爭取總圖書館興建補助，擴大醫療、長照、托嬰量能，她爭取3處社會住宅興建中，社宅完工要設公托，還會爭取減輕鐵路高架地方配合款，她向經濟部爭取電桿下地、老舊自來水管汰換。

張秀華說，市民用逾6成得票率讓蔡英文連任，以5成得票率讓王美惠當選，但王美惠挺萊豬、擋疫苗，前瞻殿後，賴清德說要「換掉市府」，嘉市僅1席立委，立委不是騎機車搶做里長的事，是代表嘉市到中央爭預算。

她選情原不被看好，更有人質疑她年紀大，但重要是心態，現在選情穩定，「市長立委一條心、嘉義建設才會興」。

簡明廉抗議政見15分太短，主張自然療法、推動健康建設，宣布要成立全民健康黨，訴求「守護全民健康、健康從嘉義出發」。接著上台陳玥妗說，她是單親媽媽，關注人民心聲需求，參選要讓小歐盟在國民大黨以外有多元聲音與價值被看見，不讓民主走回頭路！蔡松益批藍綠惡鬥，嘉市人口外流，他提出將公園改住宅用地，目標1萬戶，提高生育率，爭取頭胎家庭房貸利息減半，三胎免房貸利息等15項政見。6候選人只有雙語黨林智勳缺席。

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嘉義市立委選舉政見會 藍營張秀華、綠營王美惠為前瞻議題針鋒相對

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