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台南4選區／文宣合體柯文哲 李全教：有困擾就不用

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南市第4選區立委候選人李全教製作與柯文哲聯名的文宣，民眾黨聲明未授權肖象權，民進黨諷成票房毒藥。圖／民進黨提供
台南市第4選區立委候選人李全教製作與柯文哲聯名的文宣，民眾黨聲明未授權肖象權，民進黨諷成票房毒藥。圖／民進黨提供

台南第4選區立委候選人李全教製作與民眾黨總統候選人柯文哲聯名文宣，遭民眾黨台南黨部緊急發聲明未授權，賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇說，這文宣已在網路流傳超過1周，民眾黨聲明足以證明李全教就是票房毒藥；李全教陣營說，「如造成柯文哲困擾，就不刊載相關照片」。

民眾黨台南市黨部前天發聲明稿說，有黨員詢問，李全教使用柯文哲肖像製作文宣品發送，是否經過黨中央或競選辦公室授權。經黨部求證，無論民眾黨中央或柯文哲競辦皆無受理申請，也無授權李全教候選人團隊使用。提醒各陣營候選人使用他人肖像、LOGO皆應尊重原創，取得授權後，方能使用，避免侵權。

賴清德台南競辦總幹事蔡筱薇諷說，李全教因議員賄選案遭判議員當選無效，議長賄選案被關、被褫奪公權，這是台南人都知道的事實，為選舉無所不用其極，違法使用柯文哲的肖像製作文宣，最後還被民眾黨狠打臉。民進黨台南市議員朱正軒質疑，為何這份文宣網路流傳超過1周，民眾黨台南黨部卻後知後覺；根據提供照片可以看出，李全教掃街拜票，身旁都有民眾黨團隊跟在身邊，對於這種「剪不斷，理還亂」曖昧關係，民眾黨有義務說明清楚。

李全教競選總部發言人李佳容說，李全教和柯文哲日前在多個場合互祝當選、選舉下架新潮流立委是共識，也是台南人共識，請民進黨不用緊張跟害怕。李全教和柯文哲見面數次、合影多次眾所皆知，但為避免造成阿北被惡意攻擊，「如造成柯文哲困擾，我們就不刊載相關照片」。

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