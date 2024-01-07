嘉義黃金周末…藍白打夫人牌造勢 綠大咖助講

昨天選前黃金周末，藍綠白要角到嘉義為黨籍立委候選人造勢輔選，並爭取政黨票；昨天包括韓國瑜妻子李佳芬陪候選人張秀華逛湖美夜市，民眾黨副總統候選人吳欣盈、柯文哲妻子陳珮琪也來車掃，行政院前長蘇貞昌也為黨籍後人催票。明天賴清德再回台南催票，侯友宜及柯文哲也來台南掃街拚場。

總統蔡英文、賴清德昨天下午先到嘉市與立委候選人王美惠造勢，訴求嘉市民主聖地唯一立委是國會是否過半關鍵，嘉義贏台灣就贏。接著到民雄鄉與立委候選人蔡易餘、陳冠廷造勢，行政院前院長蘇貞昌也來嘉義助講，批評國民黨過去做8年都是紅字，民進黨8年年年有餘。

行政院前院長蘇貞昌（中）昨天到嘉義縣為同黨立委候選人站台造勢。記者余承翰／攝影

韓國瑜妻子李佳芬昨天傍晚陪立委候選人張秀華，逛湖美夜市拜票，重新營運夜市人潮湧入，張秀華、李佳芬走入夜市拜票受歡迎；後天嘉市國民黨團結之夜，侯友宜與趙少康返鄉，與縣市立委候選人造勢。

吳欣盈昨天上午到嘉市掃街拜票，媒體問侯友宜喊話組聯合政府，吳笑說「麥擱呷豆腐啦」，民眾黨執政也能組聯合政府，熱情支持者一路跟隨車隊到北社尾保安宮，群眾搖旗吶喊凍蒜，吳下車跑入群眾擊掌，喊「唯一的選擇柯文哲、義無反顧拚一次。」。

民眾黨昨天下午在嘉義市滿福樓餐廳，舉辦「女力翻轉」論壇。記者魯永明／攝影

柯文哲妻子陳佩琪一連2天在台南市場掃街拜票，昨天下午在嘉市參加「女力翻轉」論壇，不分區立委提名人張啟楷、麥玉珍、王安祥、李貞秀出席，陳珮琪說，車掃感受選民回饋熱情，呼籲大家「一拉十、十拉百」拉票，「我有信心、民眾黨一定會贏！」陳珮琪分別到民雄鄉、朴子市車掃，與賴清德隔空互尬，也直搗侯友宜故鄉朴子。

賴清德車隊明天下午從仁壽宮出發，與立委王定宇掃仁德區和東區，接著和立委林俊憲掃中西區，與立委陳亭妃掃北區、接著是立委林宜瑾永康區、立委郭國文麻豆區；國民黨台南團結之夜造勢氣勢大漲，乘勝追擊，安排侯友宜明天到台南車掃，上午從北區勝安宮出發，下午到安南區海尾朝皇宮、本淵寮朝興宮參拜、開講，隨後到和緯黃昏市場掃街，選前最後一周全力衝刺，希望翻轉台南。

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