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黃金周新北激戰 藍綠汐止再互嗆

聯合報／ 記者游明煌李定宇／新北報導
民進黨候選人賴品妤將公布對手「一槍斃命的關鍵證據」。記者游明煌／攝影
民進黨候選人賴品妤將公布對手「一槍斃命的關鍵證據」。記者游明煌／攝影

選前黃金周，新北激戰區依舊找來藍綠大咖回防，汐止選情緊繃，民進黨立委候選人賴品妤昨7度找總統候選人賴清德輔選，明將開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，要戳破對手廖先翔謊言。廖則回擊，玻璃珠也不會變鑽石。

賴清德昨到汐止與賴品妤參拜聖德宮、天秀宮，這也是第7次為賴品妤輔選，在最後關頭固守本命區選情，不過國民黨立委候選人廖先翔也全力在基層催票，選戰打得激烈。

賴品妤說，除了將讓新北唯一沒有捷運路網的第12選區要有第一條捷運線，也成功爭取白匏湖運動園區，將設置1200戶社宅、日照及公托中心，並建置2條聯外道路串連貫通汐止各個子區，未來汐止將會成為一個更現代、全國指標性的城市。

「汐止不是廖家的，而是大家的。」賴品妤說，廖先翔父子占用國有地、非法經營停車場、濫用公費助理當客服等，廖應兌現自己的政治承諾盡快退選。她將開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破廖先翔的謊言。

國民黨候選人廖先翔昨反批賴品妤欺騙選民。圖／廖先翔提供
國民黨候選人廖先翔昨反批賴品妤欺騙選民。圖／廖先翔提供

廖先翔昨到市場發春聯、騎自行車拜票，單槍匹馬頂著號次的廣告汽球，民眾熱情相挺，也有很多里長站出來支持。他說，賴品妤上次也說要一槍斃命，結果什麼也沒有，搞得自己灰頭土臉，每天炒新聞，請來林志玲「玻璃珠也不會變鑽石」。

廖先翔也說，他就等著看賴慧拿出什麼東西，真正基層服務是他每天在做的，不是賴品妤這樣只會用說的，用數字欺騙選民。

新北第10選區也同樣選情緊繃，綠營立委候選人吳琪銘昨上午找蔡英文總統站台，下午再與內政部長林右昌、副總統候選人蕭美琴車隊掃街。藍營對手林金結也與總統候選人侯友宜車隊掃街、南投縣長許淑華輔選。

林金結提出寵物相關政見，包括爭取友善家庭伴侶動物的遊憩空間、妥善處理流浪貓狗、大型寵物可上捷運高鐵、動保警察員額等4大政見。

吳琪銘則表示，爭取包含森林特色親子公園與司法園區後續開放的大安森林公園等，未來也會在新闢公園附近找尋合適的場地，增加寵物公園的空間。藍綠雙方都想藉寵物政見，在最後一周衝出中間選票。

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