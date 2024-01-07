竹市立委熱戰 4強黃金周大造勢

新竹市立委「四腳督」激戰，選前黃金周，民進黨林志潔獲賴清德、蕭美琴助陣造勢，力挺專業人才進國會，國民黨鄭正鈐拚連任也辦大造勢拚場，邀來前總統馬英九站台。時代力量邱顯智、無黨籍參選的柯美蘭都展開車隊掃街全力衝刺拉票，地方觀察選戰最後關頭藍綠都怕黃白分票，紛紛喊出集中選票，選情格外緊繃。

竹市立委選舉7搶1，以藍綠黃白「四腳督」戰局受矚。林志潔昨上午在香山區辦新竹大團結造勢，喊出上萬支持者到場，正副總統候選人賴清德、蕭美琴力讚林是有法律專業的優秀人才，能無縫接軌當立委。

民進黨竹市立委候選人林志潔（前排右3）昨天舉辦新竹大團結造勢大會，總統候選人賴清德壓軸現身，現場高喊「凍蒜」口號。圖／林志潔競選辦公室提供

賴清德最近一支「在路上」的競選影片頗受好評，昨天在造勢現場也出現「民主路」禁止左右轉等創意標語，蕭美琴呼籲新竹鄉親上對車，讓世界看到台灣。林志潔則懇託選民，不能投票給過去4年看不到人的立法委員，希望支持肯認真負責的她。

鄭正鈐也力拚展現藍軍氣勢，昨下午在孔廟廣場舉辦黃金周造勢，湧入2千人相挺，桃園市長張善政、南投縣長許淑華等人助講，肯定鄭在國會監督有戰力，向蔡政府高喊要疫苗、赴柬埔寨營救受詐騙青年，質詢聲量高。

馬英九站台時盛讚鄭正鈐是國民黨在國會超級戰將，呼籲選民支持連任。鄭正鈐致詞則劍指民進黨對手林志潔獲立院民進黨團總召柯建銘支持，直言「新竹還需要第二個老柯嗎？」

時代力量竹市立委候選人邱顯智（右）車隊掃街，昨天和時力黨主席、竹縣二選區立委候選人王婉諭（左）合體拜票。圖／邱顯智競選辦公室提供

邱顯智昨天展開全天候新竹大車掃，時代力量黨主席王婉諭、資深記者姚惠珍陪同拜票，姚惠珍肯定邱一路走來始終與人民站在一起，對抗不公不義。邱顯智今天將和熱血公民教師黃益中和律師吳俊達等人車掃，做最後衝刺。

無黨籍竹市立委候選人柯美蘭（前排左）前晚到路口拜票，民眾黨籍的新竹市長高虹安也陪同懇託。圖／柯美蘭競選總部提供

民眾黨總統候選人柯文哲胞妹柯美蘭獲民眾黨支持，黨籍新竹市長高虹安前晚陪她站路口拜票。柯美蘭今天車隊掃街，也將陸續與民眾黨不分區立委候選人黃國昌、柯文哲競辦發言人陳智菡合體拜票，盼炒熱民眾黨總統立委選情。

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