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高雄7選區／家族農舍涉違法遭罰 鍾易仲：尊重市府

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
選舉白熱化，高雄市第7選區立委候選人鍾易仲美濃家族農舍爆出違建爭議，市府農業局依法查處，並要求限期改善。記者王昭月／翻攝
選舉白熱化，高雄市第7選區立委候選人鍾易仲美濃家族農舍爆出違建爭議，市府農業局依法查處，並要求限期改善。記者王昭月／翻攝

民進黨第7選區立委候選人許智傑指控藍對手鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法，鍾坦承圍牆違建是家族錯誤，但高市府調查不只圍牆，連大門、地上水泥硬鋪面、建物都涉違建，依法裁罰6萬至30萬元。鍾易仲說，遭檢舉時機敏感，市府行政效率也「超乎常態」，但錯了就是錯了，尊重市府認定。

日前有民眾向市府檢舉，美濃區龍肚段2筆土地的農舍涉及違規，現址正是第7選區立委候選人鍾易仲家族所有。市府據民眾檢舉現勘，同時比對農業部農地管理資訊系統，並無農業設施容許使用核發紀錄，確認未作農業使用屬實，將依區域計畫法相關規定，裁罰6萬至30萬元，並要求限期改善。

市府表示，據農業發展條例第8之1條規定，農業用地上興建有固定基礎農業設施，須先取得農業設施容許使用，然後再依法申請建使執照。市府比對農舍主建物今昔空照圖，查出這處農舍1994年領有美濃鎮公所核發使用執照，但另有增建情形，將再往現地勘查，並請當事人說明。

鍾易仲坦蕩以對並表示，遭檢舉的時機雖然有點敏感，但該怎麼罰就怎麼罰，他尊重市府認定，也會勸長輩配合市政府積極改善，「該被打的，就立正站好，打完檢討，沒有什麼委屈」。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 鍾易仲 許智傑

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