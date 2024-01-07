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傅崐萁花蓮徒步掃街 張美慧低調恢復拜票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁，在各鄉鎮市徒步掃街，爭取支持。圖／傅崐萁競選總部提供
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁，在各鄉鎮市徒步掃街，爭取支持。圖／傅崐萁競選總部提供

昨是選前最後一個星期六，相較其他縣市候選人大型造勢活動的激情，花蓮選舉氣氛較為平和。國民黨立委候選人傅崐萁日前在全縣地毯式徒步掃街，昨天持續重點式拜票；民進黨候選人張美慧團隊競選車無照撞死老婦人，昨天低調恢復拜票行程，在黨籍立委范雲陪同下走訪家戶全力衝刺。

張美慧一路猛打傅家弊端，上月27日副總統候選人蕭美琴還來合體車隊掃街，引起旋風，正當後勢逐漸看漲時，隔天就發生一名19歲計時人員無照駕駛競選小貨車，撞死64歲婦人意外，張鞠躬致歉，暫停所有公開競選活動，陪家屬處理後事。

婦人告別式1月9日舉行，張美慧團隊指出，原計畫告別式後再恢復公開選舉活動，但選戰進入倒數，團隊考量婦人已在前天舉辦頭七法會，競總也積極與家屬就後續事宜及相關賠償討論，決議昨天起逐步恢復選舉活動，張美慧以最大誠意取得家屬諒解，絕不迴避責任。

民進黨花蓮立委候選人張美慧恢復公開拜票，在市區向過往人車爭取支持。圖／取自張美慧臉書
民進黨花蓮立委候選人張美慧恢復公開拜票，在市區向過往人車爭取支持。圖／取自張美慧臉書

張美慧昨由立委范雲陪同低調拜票，也在市區中華路、中原路站路口，向過往人車爭取支持。

尋求連任的國民黨立委傅崐萁，與縣長妻子徐榛蔚，日前以徒步掃街方式，從南到北連走3天，地毯式掃街，和鄉親近距離面對面爭取支持，過程中多位黨籍民意代表、鄉鎮長、議員陪同，展現傅在基層的強大實力。

傅陣營表示，考量選前黃金周，六都都有大型造勢活動，黨內天王恐怕也無暇分身來站台，決定選前黃金周不辦大型造勢活動，由候選人、各鄉鎮後援會加強在各鄉鎮市拜票。至於12日選前之夜，目前規畫以市區遊行方式，將聲勢衝到最高點。

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