北市激戰區／港湖泛綠狹路相逢 士北藍喊集中選票

北市立委激戰區昨紛紛在最後黃金周衝刺，內湖、南港立委選區泛綠分裂，民進黨候選人高嘉瑜、基進黨候選人吳欣岱昨拜票「狹路相逢」，台北市長蔣萬安則到泛藍分裂的士林、北投選區喊「集中選票」，松山、信義區藍綠候選人也力拚陸戰搶票。

高嘉瑜昨與民進黨北市競選總部主委陳時中前往東湖市場掃街拜票，巧遇對手吳欣岱，吳欣岱見到陳時中，趨前打招呼說「阿中部長」辛苦了，兩人也握手，和高嘉瑜擦身而過，沒有任何互動。

陳時中說，每一個人都有競選權利，也是民主的可貴，民進黨不會害怕任何競爭；高嘉瑜對很多事情跟大家看法不同，比較尖銳，但黨做的決議，她從來沒有違背。高嘉瑜表示，陳時中已經第7次幫她輔選，打破外界傳言，希望基進黨跟民進黨砲口一致對外。

吳欣岱說，她並不是特地安排來和陳時中、高嘉瑜相遇，自己本來就排好行程到東湖市場拜票；希望綠色選民，不要因為選區結構藍大於綠，就要含淚投票，應支持自己想支持的理念，希望大家光榮投票。

民進黨立委候選人吳思瑤（左四）與「小吳思瑤」新北議員戴瑋姍（左三）在天母合體，衝刺選前黃金周。記者林佳彣／攝影

士北區國民黨候選人張斯綱找來蔣萬安到北投市場拜票、車掃，民進黨候選人吳思瑤與「小吳思瑤」新北議員戴瑋姍在天母合體衝人氣；無黨籍候選人侯漢廷則到石牌自強市場衝刺選情。

選前黃金周衝刺選情，無黨籍北市立委候選人侯漢廷（右）到石牌自強市場拜票強化陸戰。記者林佳彣／攝影

「沒有任何一區穩贏或穩輸。」蔣萬安說，最後衝刺階段不到一周，希望爭取所有市民支持張斯綱，大家要集中選票，立法院需要的是敢戰敢言的立委，不需要橡皮圖章、投票部隊，一定要集中選票，才能政黨輪替。

張斯綱說，他希望藉蔣的人氣帶動投票率，衝高他的支持率，因為這席可能是國會過半的關鍵一席，呼籲選民集中選票，唯一支持他。

藍營喊出集中選票，侯漢廷直呼「又搞情緒勒索這一套，好無聊」，要也是集中支持最有戰力、最有問政成績的候選人。

松信區民進黨候選人許淑華在信義區邀請「紙風車劇團」演出，許身穿藍色長洋裝扮成「冰雪奇緣」的Elsa女王，曾力挺民眾黨主席柯文哲的紙風車文教基金會董事長李遠（小野）也來助陣，許說，讓小朋友開心看劇，「這就是我的陸戰」。

徐巧芯昨辦客家後援會活動，搶攻客家婦女票，也辦馬戲團親子表演，徐巧芯說，這是陸戰空戰二合一；小野老師過去可能是柯粉，但已轉為柯黑，「許淑華真的很討厭柯文哲」。

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