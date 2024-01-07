彰化1選區／林佳龍：晶鼎焚化爐不蓋 阮厚爵競總：盼非騙術
彰化立委第一選區選情激烈，彰濱晶鼎焚化爐案衝擊選情。民進黨立委陳秀寳昨請總統府秘書長林佳龍站台，林強調彰濱晶鼎焚化爐絕對不會蓋，呼籲對手別再抹黑。國民黨立委候選人阮厚爵競總說，沒看到正式解約、撤案公文都不算數，當初立委就應該擋下此案。
林佳龍昨到鹿港新祖宮助選，推薦陳秀寳是認真立委，促成美港公路高架化可行性評估通過，爭取的和美大橋工程已動工。林佳龍說，鹿港區是文化觀光重鎮，沒有要再蓋新的焚化爐，尤其福興一帶是農牧區，空品很重要，業者行政程序沒完成，建物要通過審查等，但期限已到，所以確定不會蓋，要對手不要再繼續造謠。
阮厚爵競總指出，樂見焚化爐不蓋，但希望不是選前騙術，沒看到正式解約、撤案公文都不算數；晶鼎案解約會不會花人民納稅錢當成賠償違約金，也要交代清楚；當初中央主導此案，監督中央的職責是立委，若當時在地立委為鄉親擋下來，還會有後續環評問題、人民上街抗議嗎？對手顯然失職。
林佳龍昨也陪彰化二選區民進黨立委黃秀芳車隊掃街，沿途受熱烈歡迎，兩人也開箱「美德餅乾」，由彰化烘焙店家YOLO MOMENT製作。林佳龍說，彰化是搖擺州，也是全國重中之重，彰二選區是全國縮影，要把投票率催出來。
國民黨候選人楊曜聰找來知名歌手張秀卿、謝金晶與翁立友獻唱助陣，前立委林滄敏更動員中華道教聯合總會道親相挺，立法院前院長王金平也來相挺。楊曜聰說，對手已當8年立委，彰化重大建設依然牛步，他當選爭取鐵路高架化4年動工，不然主動辭職。
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