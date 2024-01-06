民眾黨台中大會師！遭蔡壁如批「12年都躺著選」 蔡其昌辦公室：造謠

選前黃金周，民眾黨今晚在台中大會師。台中市第1選區立委候選人蔡壁如強調，是她逼對手民進黨立法院副院長蔡其昌去市場拜票、逼他去站路口，蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室發言人林俊裕指出，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。

「相信中台灣、把國家還給你」民眾大會師今晚7時在台中大里區振坤宮旁空地登場，現場不到七時，會場3000個坐椅大爆滿，場外民眾在為了過會場國安級安檢，仁化路等候安檢長達數百公尺，猶如貪食蛇，約等候半小時才能過安檢，主辦單位在晚間7時30分宣布，現場人數突破1.5萬人。

蔡壁如說，台中海線很多中小企業反映，近一年沒有接到訂單，兩岸不穩定，很多外商、台商都不敢投資，這一、二年，大家都過得太辛苦了。揮別疫情3年，今年選戰關係著未來，她投入中一選戰，選區有非常鄉下，有特定農業區，也有忙碌的台中港、工業區，但鄉親告訴她，這裡十多年沒改變。

蔡壁如指出，交通到哪裡、繁榮到哪裡，台中捷運藍線等了12年，就只因為中央地方不同顏色執政，對手蔡其昌選台中市長時說，等他選上市長請中央核定，台中海線是台灣唯二台鐵單軌，要等會車，無法多開班次，這是台灣直轄市嗎？太離譜啦！蔡其昌也說，等他當市長再來核定。

蔡壁如說，她提出三大保證，她今天跟柯文哲車掃，也講這三大保證，只要柯當選，就馬上核定台中藍線捷運、馬上核下台鐵雙軌高架，還有2029年中火無煤。

蔡壁如指出，對手稱她參選只為抹黑他？台中藍線捷運，台鐵雙軌高架沒核定是事實。蔡其昌今天說，她結合在野力量，就是要下架他，蔡當12年立委不做事，是不是要換人做？蔡如果這麼想去選台中市長，我們請他好好去選台中市長，海線立委換她來做。

蔡壁如說，鄉親說蔡其昌從未去菜市場拜票，今天是蔡壁如逼他去市場拜票、逼他去站路口，蔡其昌過去12年都躺著選，這次進入激戰，她需要大家當後盾，民眾黨台中就這唯一的一席，她一定要拿下來，請大家當她的分身。

民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如今晚指對民進黨立法院副院長蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室表示，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。記者趙容萱／攝影

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