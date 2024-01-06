快訊

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

學生暴力偏差行為一年上看萬件 就學、安置陷兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨台中大會師！遭蔡壁如批「12年都躺著選」 蔡其昌辦公室：造謠

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如今晚指對民進黨立法院副院長蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室表示，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如今晚指對民進黨立法院副院長蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室表示，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。記者趙容萱／攝影

選前黃金周，民眾黨今晚在台中大會師。台中市第1選區立委候選人蔡壁如強調，是她逼對手民進黨立法院副院長蔡其昌去市場拜票、逼他去站路口，蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室發言人林俊裕指出，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。

「相信中台灣、把國家還給你」民眾大會師今晚7時在台中大里區振坤宮旁空地登場，現場不到七時，會場3000個坐椅大爆滿，場外民眾在為了過會場國安級安檢，仁化路等候安檢長達數百公尺，猶如貪食蛇，約等候半小時才能過安檢，主辦單位在晚間7時30分宣布，現場人數突破1.5萬人。

蔡壁如說，台中海線很多中小企業反映，近一年沒有接到訂單，兩岸不穩定，很多外商、台商都不敢投資，這一、二年，大家都過得太辛苦了。揮別疫情3年，今年選戰關係著未來，她投入中一選戰，選區有非常鄉下，有特定農業區，也有忙碌的台中港、工業區，但鄉親告訴她，這裡十多年沒改變。

蔡壁如指出，交通到哪裡、繁榮到哪裡，台中捷運藍線等了12年，就只因為中央地方不同顏色執政，對手蔡其昌選台中市長時說，等他選上市長請中央核定，台中海線是台灣唯二台鐵單軌，要等會車，無法多開班次，這是台灣直轄市嗎？太離譜啦！蔡其昌也說，等他當市長再來核定。

蔡壁如說，她提出三大保證，她今天跟柯文哲車掃，也講這三大保證，只要柯當選，就馬上核定台中藍線捷運、馬上核下台鐵雙軌高架，還有2029年中火無煤。

蔡壁如指出，對手稱她參選只為抹黑他？台中藍線捷運，台鐵雙軌高架沒核定是事實。蔡其昌今天說，她結合在野力量，就是要下架他，蔡當12年立委不做事，是不是要換人做？蔡如果這麼想去選台中市長，我們請他好好去選台中市長，海線立委換她來做。

蔡壁如說，鄉親說蔡其昌從未去菜市場拜票，今天是蔡壁如逼他去市場拜票、逼他去站路口，蔡其昌過去12年都躺著選，這次進入激戰，她需要大家當後盾，民眾黨台中就這唯一的一席，她一定要拿下來，請大家當她的分身。

民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如今晚指對民進黨立法院副院長蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室表示，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如今晚指對民進黨立法院副院長蔡其昌過去12年都躺著選。蔡其昌辦公室表示，選舉到了，對手才來海線造謠、抹黑。記者趙容萱／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 蔡壁如 蔡其昌 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

蔡壁如指對手「被逼到去掃菜市場」 蔡其昌團隊：選舉到才抹黑

柯文哲大甲鎮瀾宮參拜 顏寬恒未到場陪同

劉燈鐘參選為讓蔡壁如落選？ 劉澄清：鄉親比黨派重要

政見會後 蔡其昌：將努力、願景說明清楚 蔡壁如：該換一盤新蔡

相關新聞

為選戰拚了！吳欣岱自認辣妹「大突破演出」 Cos娜美穿比基尼瘋狂熱舞

2024大選進入最後倒數，候選人們各個使出渾身解數，為選戰拚到最後一刻。台北市第4選區台灣基進黨立委候選人吳欣岱也撩落去，日前她參加《賀瓏夜夜秀》時「大突破」演出，當場換上比基尼造型，Cosplay成日本人氣動漫《ONE PIECE》的角色「娜美」，更現場來一段魅惑熱舞...

為藍營立委站台 綠營創黨元老許國泰親曝支持國民黨原因

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天下午在新竹孔廟舉行選前黃金周造勢，不僅前總統馬英九到場助選，甚至邀請到民進黨創黨元老、前...

民眾黨台中大會師！遭蔡壁如批「12年都躺著選」 蔡其昌辦公室：造謠

選前黃金周，民眾黨今晚在台中大會師。台中市第1選區立委候選人蔡壁如強調，是她逼對手民進黨立法院副院長蔡其昌去市場拜票、逼...

讓音樂走進生活 江肇國辦親子音樂會與台中市民同歡

選戰倒數，台中市第六選區立委候選人江肇國今晚在南區樹仁公園舉行「社區親子音樂會」，由呂彥慶率領在地學生組成「夢想管樂團」...

台南立委搶年輕票 陳亭妃辦女力音樂祭、姚正玉開講侯康青年政策

選前倒數黃金周，民進黨台南立委第3選區候選人陳亭妃今晚在安南區草湖寮重劃區，舉辦妃常女力音樂祭，更首播由大支為其製作的主...

張麗善南下高雄挺「雲林女兒」 批賴清德一意孤行

高雄第4選區國民黨立委候選人陳若翠黃金周大造勢，雲林縣長張麗善南下站台挺「雲林女兒」，張麗善稱讚陳若翠是溫柔堅定的力量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。