為選戰拚了！吳欣岱自認辣妹「大突破演出」 Cos娜美穿比基尼瘋狂熱舞

2024大選進入最後倒數，候選人們各個使出渾身解數，為選戰拚到最後一刻。台北市第4選區台灣基進黨立委候選人吳欣岱也撩落去，日前她參加《賀瓏夜夜秀》時「大突破」演出，當場換上比基尼造型，Cosplay成日本人氣動漫《ONE PIECE》的角色「娜美」，更現場來一段魅惑熱舞，不害臊地扭腰擺臀、大喊口號為自己衝選票。

吳欣岱近日與台灣基進創黨人陳奕齊一起出席參與《賀瓏夜夜秀》演出，她先是穿著一身墨綠色連身洋裝出場，展現端莊典雅的模樣。訪談過程中吳欣岱力轟民眾黨，先是指黃國昌是「白國昌」，更現場來段RAP狠酸高虹安、柯文哲，歌詞中嗆柯文哲是「媽寶主席」，砲火相當猛烈。

台北市第4選區台灣基進黨立委候選人吳欣岱日前出演《賀瓏夜夜秀》，Cosplay成日本人氣動漫《ONE PIECE》的角色「娜美」。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照

賀瓏爆料吳欣岱過去曾說過「想靠美色競選」，對此她幽默回應「我當然是靠實力啊，只是我剛好也有美色而已」，更稱自己本來就是會穿比基尼去浮潛的「墾丁辣妹」。吳欣岱更「大突破」演出，現場換上比基尼造型，Cos成動漫角色「娜美」，大秀纖細蠻腰與曼妙的身材曲線，一出場就獲得觀眾熱烈掌聲。

吳欣岱換上比基尼後自爆超害羞，坦言自己是第一次穿成這個樣子，但下一秒隨即受到觀眾及主持人鼓吹，現場直接來一段熱舞表演。吳欣岱一展過去熱舞社的經驗，跳起二次元迷因舞蹈「02搖」，大方地在鏡頭前扭腰擺臀，大秀難得一見的火辣模樣，跳舞時更不斷喊出競選宣傳，為了本屆選戰徹底拚了。

「02搖」是網路熱門迷因舞蹈，「02」是日本動漫《DARLING in the FRANXX》的女主角，因網友製作的跳舞動圖而使這個梗爆紅。

吳欣岱Cos「娜美」大跳性感舞蹈。圖／取自YouTube影片

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