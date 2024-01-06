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中五選戰交鋒！綠委設民主擂台等嘸人！藍對手隔空對戰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中五選區尋求連任的民進黨立委莊競程今在松竹寺設民主擂台，邀對手國民黨立委候選人黃健豪公開辯論，但黃健豪未現身，採自錄影片接戰帖，隔空對戰。圖／莊競程提供
中五選區尋求連任的民進黨立委莊競程今在松竹寺設民主擂台，邀對手國民黨立委候選人黃健豪公開辯論，但黃健豪未現身，採自錄影片接戰帖，隔空對戰。圖／莊競程提供

選戰倒數一周，台中市第五選區戰況激戰，尋求連任的民進黨立委莊競程今在松竹寺設民主擂台，邀對手國民黨立委候選人黃健豪公開辯論，但苦等不到黃健豪現身，改公開提問黃包括頻繁出入中國、透過教改讓學生認同中國等10問；黃健豪則採自錄影片接戰帖，反嗆莊競程不敢公布官方辯論調查表，卻因選情緊張今辦辯論，浪費社會資源。

黃健豪質疑，莊競程遲遲不敢公布「公辦政見會調查表」是否有勾選同意辯論，當初怯戰不敢辯論，今日卻因選情拉緊報，又稱要辦辯論浪費社會資源，他提醒對手，當年蘇貞昌騙神明受到眾人唾棄印象猶在，難道莊競程也要「致敬」蘇貞昌，欺騙松竹寺神明？強調選戰倒數一周，每天都很寶貴，不想浪費時間在一直說謊和抹黑的人身上，並呼籲選民下架「重大建設爭取零，抹黑抹紅第一名」的說謊立委。

莊競程舉辦民主擂台並開直播，現場擠進數百人，不過未等待約半小時仍未等到黃健豪，莊競程除表達遺憾，也公開對黃提出十問，包括頻繁出入中國？曾主張改課綱偕中認知作戰？曾向中國表達平等對台主張？曾指台海簽訂和平協議不需全民公投？以家中重大事故為由躲教召？是不是連勝文的人？競總是6棟透天厝打造都市傳奇？當議員後只在台北買房，是台中不好住？以及抹黑民進黨立委擋疫苗、抹黑萊豬進校園、抹黑未改善空汙等。

莊競程認為，今天黃未出席這場民主擂台，僅一再提已在政見發表會勾選辯論，既然黃健豪說政見發表會勾了同意辯論，他提出辯論，黃健豪卻不敢來，他不懂這是甚麼邏輯，真的是非常的可惜，是民主不好示範，大家又聽不到真相，恐再淪為各說各話。

中五選區尋求連任的民進黨立委莊競程今在松竹寺設民主擂台，邀對手國民黨立委候選人黃健豪公開辯論，但黃健豪未現身，採自錄影片接戰帖，隔空對戰。圖／黃健豪提供
中五選區尋求連任的民進黨立委莊競程今在松竹寺設民主擂台，邀對手國民黨立委候選人黃健豪公開辯論，但黃健豪未現身，採自錄影片接戰帖，隔空對戰。圖／黃健豪提供

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