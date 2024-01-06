基隆立委政見會 攻防交通、四接

基隆市立委選舉公辦政見會，昨晚在中嘉寛頻吉隆登場，6名候選人都到場。國民黨林沛祥提出交通政見，應修國道客運法法解決國道客運長期運量不足問題，並批「對手」不該一再抹黑他；民進黨鄭文婷則回擊表示，應修的是公路法，反批林沛祥權貴、家族政治，連法令都搞不清楚。

林沛祥說，他參選是因為發現很多基隆長期無法解決的問題，都是中央才能決定。基隆目前主要問題包括基隆港的發展、貨運和郵輪要並行及引進新型態產業。

林沛祥提出交通政策，為讓基隆人早點回家，應修國道客運法才能解決國道客運虧損，北北基要有整體考量。他提及對手不應以抹黑為手段，要用政見吸引選民。

民進黨鄭文婷表示，她過去長期從事公益律師，並批林沛祥說要修國道客運法不對，而是公路法，要選立委法令都搞不清楚。她要爭取基隆捷運第一階段動工，希望市政府盡快完成第二階段初步規畫送中央籌畫。

無黨王醒之一上台就說，他不贊成家族政治、世襲政治，提出財政、運動、居住、路權、住宅五大正義主張，認為基隆要選出一個能為基隆說話的人。

王醒之提出基隆未來的危機，就是四接的興建，將造成海洋生態、海岸景觀、漁業生產、基隆港營運、城市安全的五大衝擊，帶來「滅港」的可能性。

「家庭基本收入黨」邱紹祐表示，他要打造一個和平有愛的中華文化，再造中華。「小民參政歐巴桑聯盟」謝海菁說，民主是小民參政，人人都有平等的參政權。無黨黃傑陽表示，目前刑罰太低，可以罰寫道德經。

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