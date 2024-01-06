基隆立委政見會 攻防交通、四接
基隆市立委選舉公辦政見會，昨晚在中嘉寛頻吉隆登場，6名候選人都到場。國民黨林沛祥提出交通政見，應修國道客運法法解決國道客運長期運量不足問題，並批「對手」不該一再抹黑他；民進黨鄭文婷則回擊表示，應修的是公路法，反批林沛祥權貴、家族政治，連法令都搞不清楚。
林沛祥說，他參選是因為發現很多基隆長期無法解決的問題，都是中央才能決定。基隆目前主要問題包括基隆港的發展、貨運和郵輪要並行及引進新型態產業。
林沛祥提出交通政策，為讓基隆人早點回家，應修國道客運法才能解決國道客運虧損，北北基要有整體考量。他提及對手不應以抹黑為手段，要用政見吸引選民。
民進黨鄭文婷表示，她過去長期從事公益律師，並批林沛祥說要修國道客運法不對，而是公路法，要選立委法令都搞不清楚。她要爭取基隆捷運第一階段動工，希望市政府盡快完成第二階段初步規畫送中央籌畫。
無黨王醒之一上台就說，他不贊成家族政治、世襲政治，提出財政、運動、居住、路權、住宅五大正義主張，認為基隆要選出一個能為基隆說話的人。
王醒之提出基隆未來的危機，就是四接的興建，將造成海洋生態、海岸景觀、漁業生產、基隆港營運、城市安全的五大衝擊，帶來「滅港」的可能性。
「家庭基本收入黨」邱紹祐表示，他要打造一個和平有愛的中華文化，再造中華。「小民參政歐巴桑聯盟」謝海菁說，民主是小民參政，人人都有平等的參政權。無黨黃傑陽表示，目前刑罰太低，可以罰寫道德經。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言