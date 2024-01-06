嘉縣政見會 舌戰鐵路高架、山區土地

嘉義縣立委公辦電視政見會昨天登場，第1選區蔡易餘指國民黨詹琬蓁緊咬水上鐵路高架化議題益本比0.85不足，要1%才可做，他提大平台計畫，以都更解決塞車問題，詹拿資料駁斥民雄評估是1.02%大於1%，蔡沒用心爭取；第2選區無黨林國慶與民進黨陳冠廷，雙方在山區土地問題及黑函攻擊家族財產議題，劍拔弩張。

蔡易餘說，水上高架化很好，但經濟指數益本比0.85不足，至少要1%才有辦法做高架化，他提大平台計畫，透過都更解決塞車問題，又能創造都市空間，但都更會遇到住戶溝通問題，不能因為溝通，就說都沒做。

詹琬蓁緊咬水上鐵路高架化議題，列出評估流程，斥蔡「水上車站大平台規畫前有和地方充分溝通研議嗎？那是人民要的嗎？」且民雄、水上納入一起評估益本比是1.02%，是大於1%，駁蔡沒用心幫水上鄉親爭取高架化。

嘉義縣第2選區立委公辦政見發表會最終場，5名立委候選人全到。記者呂慧瑜／攝影

2選區5名候選人全到，聚焦林國慶與陳冠廷激戰山區土地問題及財產質疑。林國慶指出，國土計畫迫使許多人民離開居住地，當選一定要求延緩實施，重新檢討，並拿兒子承租中國民宿及護照，澄清抹黑文宣，他沒有遊艇，已5年沒出國。

陳冠廷駁斥，林國慶時任立委從沒關心過山區土地問題，41次質詢內容，沒有提過山區土地問題很諷刺，未來他會繼續爭取82年7月21日前存在建物比照辦理，並爆料林的弟弟將蓋房子廢棄物偷倒國有地上，遭判刑1年2個月，汙染土地牟利，對得起嘉義鄉親嗎？

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