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桃園2選區／黃世杰批黑函抹黑 涂權吉邀辯論

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園第2選區立委黃世杰昨開記者會，稱選區內有未署名黑函，國民黨立委候選人涂權吉（左4）回應，文宣載明姓名及選舉號次，所寫內容皆有證據佐證。圖／報系資料照
桃園第2選區立委黃世杰昨開記者會，稱選區內有未署名黑函，國民黨立委候選人涂權吉（左4）回應，文宣載明姓名及選舉號次，所寫內容皆有證據佐證。圖／報系資料照

桃園立委第二選區白熱化，爭取連任的民進黨立委黃世杰昨天開記者會，稱選區有不實文宣抹黑他對SRF電廠的立場，雖然文宣印有國民黨對手涂權吉肖像、QR碼也掃出涂的臉書，但無法肯定是對方發放，已報案請檢警查明並提告違反選罷法；對此，涂權吉大方承認文宣示他製作派發，但強調內容屬實，如果覺得受委屈，不妨辯論說清楚。

綠營掌握的黑函緊咬SRF電廠爭議，質疑黃世杰前年7月陪時任桃園市長的鄭文燦一起視察正隆SRF電廠，去年5月修法提案電廠要提供回饋金，到了9月才跟風反對設廠。黑函除了批評黃「事前參訪修法、事後謾罵裝傻」，背面還印有國民黨對手涂權吉的照片和臉書粉絲團QR碼，要求黃今天下午2時在甘泉寺直球對決，公開辯論。

黃世杰表示，SRF廠是處理廢棄物的國際趨勢，是不是再生能源、怎麼做不會產生後遺症是制度問題，大家可討論，但他從頭到尾的立場就是關心觀音人健康；他除了指文宣內容移花接木，混淆視聽，也批涂權吉對選區了解不足，提不出任何政見或政績。

涂權吉承認文宣示他製作派發，強調內容有他的姓名、選舉號次、臉書及網站網址，而且陳述內容均有錄影、錄音及書面資料可證，並非黑函，呼籲黃世杰不要濫用法律轉移事實。

涂權吉說，他從去年12月不斷邀黃世杰針對電廠爭議辯論，但遲未獲回應，所以發文宣邀黃辯論說清楚。

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