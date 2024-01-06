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高雄鳳山立委選舉 藍綠大打看板戰

聯合報／ 本報記者／連線報導
鍾易仲在鳳山設立看板，諷刺對手、現任立委民進黨籍許智傑把鳳山建設「割稻尾」作為政績。圖／國民黨高雄黨部提供
鍾易仲在鳳山設立看板，諷刺對手、現任立委民進黨籍許智傑把鳳山建設「割稻尾」作為政績。圖／國民黨高雄黨部提供

選戰進入黃金周，民進黨總統候選人賴清德昨在高雄、屏東強力輔選，強調若讓國民黨執政，將走回頭路，對台灣人民是場災難。另高雄立委第7選區，國民黨鍾易仲與民進黨許智傑廝殺激烈，許控鍾家父子財產申報不實，鍾反控許割稻尾，將鳳山建設納入政績。

屏東縣屏南選區立委選情因泛綠分裂異常緊繃，賴清德7度南下為候選人徐富癸拉抬聲勢，強調徐是唯一提名、有「正」字標記，大家要集中選票。賴下午轉往高雄走訪非營利幼兒園，肯定關心生育、養育、教育的左楠選區候選人李柏毅若進立院將會是優秀立委，並宣示「希望工程」，年收入70萬以下的家庭子弟念私大，可補助5萬5千元。

近日「在路上」競選影片破800萬人次觀看，賴清德說，國家已走在正確路上，蔡總統把「鑰匙」交給他與蕭美琴，未來總統、副總統要掌握前進的方向。他批國民黨走回頭路，選民不要讓黑金重現，讓一個中國原則的政黨重新執政。

高雄民進黨立委許智傑設看板稱對手鍾易仲「父貪子騙愛抹黑」，暗指鍾的父親、前立委鍾紹和涉貪，鍾說，這根本是抄家型抹黑看板。圖／國民黨高雄黨部提供
高雄民進黨立委許智傑設看板稱對手鍾易仲「父貪子騙愛抹黑」，暗指鍾的父親、前立委鍾紹和涉貪，鍾說，這根本是抄家型抹黑看板。圖／國民黨高雄黨部提供

選戰部分，高雄鳳山戰得難分難捨，民進黨許智傑控國民黨對手鍾易仲「父貪子騙愛抹黑」，財產申報不實，鍾反控許「割稻尾」，把鳳山建設當政績，雙方不只相互攻訐，也設大型看板攻擊彼此。

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