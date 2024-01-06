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宜蘭選戰 藍綠互批「出奧步」

聯合報／ 記者陳敬丰王昭月／連線報導
黃琤婷（圖）表示，陳俊宇在縣內多個校園外懸掛競選布條，是政治入侵校園。記者陳敬丰／攝影
黃琤婷（圖）表示，陳俊宇在縣內多個校園外懸掛競選布條，是政治入侵校園。記者陳敬丰／攝影

大選進入倒數，宜蘭立委選戰白熱化，藍綠昨互批「出奧步」。國民黨候選人黃琤婷指對手陳俊宇競選布條掛到校園附近，是政治汙染校園；陳俊宇團隊則控去年底立法院前院長王金平的歲末餐會上，帶黃琤婷敬酒拜票涉嫌賄選，要檢調調查。王金平對此淡然表示「他們要告，尊重啦」。

宜蘭地檢署回應，已收到情資，進入調查階段。王金平表示，餐宴不是他出錢辦的，他要敬酒，候選人自己要跟上，怎麼扯得上涉嫌賄選，那綠營什麼之友會，問題不是更大。

陳俊宇競總批去年底立法院前院長王金平在歲末餐會，帶黃琤婷敬酒拜票，檢調應調查。記者陳敬丰／攝影
陳俊宇競總批去年底立法院前院長王金平在歲末餐會，帶黃琤婷敬酒拜票，檢調應調查。記者陳敬丰／攝影

陳俊宇競總昨開記者會，羅列國民黨選前「七大奧步」，包含賄選、抹黑、造謠、網軍、弱化女性、放假消息、中共介選。其中「賄選」指的就是王金平去年底在羅東席開百桌、宴請千人的歲末聯誼，耗資數十萬，還帶黃琤婷敬酒拉票。

黃琤婷回應，餐會每年都有舉辦，不認為是賄選，綠營若認為掌握證據，可以向檢調檢舉。

黃琤婷反批，近日接到多名家長抱怨，宜蘭高中、國華國中等多個校園的外牆、家長等候區，看到陳俊宇競選布條。教育部去年9月已函示各校嚴守行政中立，陳卻做出最壞示範；不僅如此，先後爆出楊桃館違建、競總涉違建等爭議，目無法紀，難道是「綠能你不能」？

宜蘭國民黨團書記長林義剛說，「七大奧步」根本是民進黨的寫照，在縣內各級學校外掛上競選文宣，政治入侵校園，還掛布條抹黑黃琤婷懶惰，這才是出奧步。

陳俊宇競總回應，布條是廠商施工時疏忽，已連夜拆完；黃琤婷青年後援會噶瑪蘭青年團去年底發函給蘭陽女中，請校方讓學生公假參加耶誕公益演唱會，但演唱會地點明明位於黃的溪北競總，這才是政治介入校園。

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 黃琤婷 陳俊宇 王金平

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