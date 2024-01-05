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嘉縣立委政見會…詹琬蓁緊咬戰水上鐵路高架化 蔡易餘駁推大平台計畫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣第1選區立委公辦政見發表會今天下午最終場登場，立委候選人綠營蔡易餘（左）與藍營詹琬蓁（右）均到場。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第1選區立委公辦政見發表會今天下午最終場登場，立委候選人綠營蔡易餘（左）與藍營詹琬蓁（右）均到場。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣立委公辦電視政見會終場今下午登場，第1選區蔡易餘指國民黨詹琬蓁緊咬水上鐵路高架化議題益本比0.85不足，要1%才可做，他也提大平台計畫，透過都更解決塞車問題，詹則拿資料駁當初與民雄評估益本比是1.02%，大餘1%，駁蔡根本沒用心再爭取，質疑大平台計畫前有跟地方溝通嗎？

1選區蔡易餘針對水上高架化議題，他說高架很好，但經濟益本比0.85不足，至少要到1%才有辦法做高架化 ，所以他提水上大平台計畫，要透過都更方式解決塞車問題，又能創造都市空間，但都更過程會遇到住戶溝通問題，對手不能因為在溝通中，而說都沒做。

詹琬蓁則緊咬水上鐵路高架化議題猛攻，詹拿整本計畫書列出高架化評估時程指出，當初評比審查民雄及水上段是一起納入討論及可行性研究，經濟效益分析全段興建經濟現值3.77億顯示為正值，益本比1.02%大於1%是超過的，駁蔡沒用心幫水上鄉親爭取高架化，也質疑水上車站大平台規畫前有和地方溝通嗎？

蔡易餘20分鐘不間斷猛講衛福、農漁業、產業、青年就業等8面向政績及政見，包括已爭取海線醫療區增78床病床、增設東石分院、布袋及六腳機構長照中心，將繼續爭取長照社福員月薪提高到4.5萬以上、長照扣除額提高到18萬，及廣設活動中心設電梯，以及嘉義科學園區龍頭企業進駐帶動嘉義產業升級，希望大家繼續支持對的人走對的路。

詹琬蓁砲火猛攻指，民國99年蔡易餘競選台北市議員時，放大看板說馬英九害他交不到女朋友，反問民進黨執政8年，蔡有交到女朋友了嗎？如果有恭喜，若沒有該還馬一個公道，也翻出蔡過去不當言論爭議，包含新住民差別待遇、有人喜歡被人看私處等紀錄，詹說有機會前進到中央，絕不辜負大家期待。

嘉縣海區民進黨立委候選人蔡易餘今在電視政見發表會強調，推水上大平台規畫，都更遇拆遷爭議，仍在溝通中，不能說沒有在做。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣海區民進黨立委候選人蔡易餘今在電視政見發表會強調，推水上大平台規畫，都更遇拆遷爭議，仍在溝通中，不能說沒有在做。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣海區民進黨立委候選人蔡易餘今在電視政見發表會強調，推水上大平台規畫中，都更遇拆遷爭議，仍在溝通中，不能說沒有在做。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣海區民進黨立委候選人蔡易餘今在電視政見發表會強調，推水上大平台規畫中，都更遇拆遷爭議，仍在溝通中，不能說沒有在做。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣海區國民黨立委候選人詹琬蓁今在電視政見發表會繼續緊咬水上高架化議題，也問對手蔡易餘民進黨執政8年，有交到女朋友了嗎？記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣海區國民黨立委候選人詹琬蓁今在電視政見發表會繼續緊咬水上高架化議題，也問對手蔡易餘民進黨執政8年，有交到女朋友了嗎？記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣國民黨立委候選人詹琬蓁今在電視政見發表會繼續緊咬水上高架化議題。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國民黨立委候選人詹琬蓁今在電視政見發表會繼續緊咬水上高架化議題。記者呂慧瑜／攝影

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