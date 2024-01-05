嘉縣立委政見會…詹琬蓁緊咬戰水上鐵路高架化 蔡易餘駁推大平台計畫
嘉義縣立委公辦電視政見會終場今下午登場，第1選區蔡易餘指國民黨詹琬蓁緊咬水上鐵路高架化議題益本比0.85不足，要1%才可做，他也提大平台計畫，透過都更解決塞車問題，詹則拿資料駁當初與民雄評估益本比是1.02%，大餘1%，駁蔡根本沒用心再爭取，質疑大平台計畫前有跟地方溝通嗎？
1選區蔡易餘針對水上高架化議題，他說高架很好，但經濟益本比0.85不足，至少要到1%才有辦法做高架化 ，所以他提水上大平台計畫，要透過都更方式解決塞車問題，又能創造都市空間，但都更過程會遇到住戶溝通問題，對手不能因為在溝通中，而說都沒做。
詹琬蓁則緊咬水上鐵路高架化議題猛攻，詹拿整本計畫書列出高架化評估時程指出，當初評比審查民雄及水上段是一起納入討論及可行性研究，經濟效益分析全段興建經濟現值3.77億顯示為正值，益本比1.02%大於1%是超過的，駁蔡沒用心幫水上鄉親爭取高架化，也質疑水上車站大平台規畫前有和地方溝通嗎？
蔡易餘20分鐘不間斷猛講衛福、農漁業、產業、青年就業等8面向政績及政見，包括已爭取海線醫療區增78床病床、增設東石分院、布袋及六腳機構長照中心，將繼續爭取長照社福員月薪提高到4.5萬以上、長照扣除額提高到18萬，及廣設活動中心設電梯，以及嘉義科學園區龍頭企業進駐帶動嘉義產業升級，希望大家繼續支持對的人走對的路。
詹琬蓁砲火猛攻指，民國99年蔡易餘競選台北市議員時，放大看板說馬英九害他交不到女朋友，反問民進黨執政8年，蔡有交到女朋友了嗎？如果有恭喜，若沒有該還馬一個公道，也翻出蔡過去不當言論爭議，包含新住民差別待遇、有人喜歡被人看私處等紀錄，詹說有機會前進到中央，絕不辜負大家期待。
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