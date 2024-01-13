台東縣選區立委選舉／賴坤成、黃建賓、劉櫂豪 三方纏鬥

2024總統立委大選今日進行投票，台東縣選區六人搶一席，競爭激烈，分別為賴坤成（民進黨）、黃婉茹（歐巴桑聯盟）、許瑞貴（無黨籍）、陳長宏（無黨籍）、黃建賓（國民黨）、劉櫂豪（無黨籍）。其中，以退黨尋求連任的劉櫂豪、綠營賴坤成及藍營黃建賓三人的戰況最為廝殺。

劉櫂豪在去年初民進黨內初選不敵賴坤成，宣布退黨參選、尋求連任，和民進黨賴坤成正面對決，將分散綠營選民的選票，也讓這場選戰被視為劉、賴多年政治恩怨對決，備受矚目；而國民黨黃建賓腹背受敵，但在綠營分裂下，有望奪回失去12年的席次。

政策面，候選人政見多以提升觀光、醫療、交通、產業和文化為主。賴坤成將爭取台東設置準醫學中心；黃建賓提出觀光及農業政見；劉櫂豪則猛打政績牌，細數任內在交通、醫療、教育等層面的政績，呼籲選民選最好的人。

黃婉茹承諾，將關注勞工權、社福及教育，並爭取更多資源讓台東成為宜居永續城市；許瑞貴強調會成為台東的靠山，讓中央資源挹注在提升台東交通、農業、觀光和醫療；而陳長宏則提出「超狂政見」，要打造全台首條無限速高速公路，讓台灣成為全球超跑尬車天堂。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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