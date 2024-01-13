台北第五選區立委選舉／鍾小平、吳沛憶、于美人戰情火藥濃

左起為國民黨立委候選人鍾小平、民進黨立委候選人吳沛憶、無黨籍立委候選人于美人。圖／鍾小平臉書、吳沛憶臉書、于美人臉書

2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第五選區（萬華、中正21里）激戰，共有10位候選人爭一席，包括國民黨的鍾小平、受民進黨徵召參選的吳沛憶，及以無黨籍身分首次征戰的于美人。除此之外，還有合一行動聯盟的許敬民、經濟黨的蘇諍、台灣麻將最大黨的張華特、司法改革黨的李慧曦，以及無黨籍的陳燕玉、林志成、孫智麗參與選戰。

台北市第五選區為三腳督之戰，藍營鍾小平就過去萬華疫情問題猛攻吳沛憶，要替萬華人「討公道」。民進黨的吳沛憶反擊，稱鍾總是找不到人，還不斷消費萬華人的傷痛。無黨籍的于美人則早早投入選戰，在先前的辯論會時拋出都更專法，強調萬華需要專法專用。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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