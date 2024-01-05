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民眾黨議員挺國民黨立委候選人 陳乙辰呼籲不分黨大團結

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民眾黨議員陳乙辰（右二）也站出來力挺國民黨立委候選人丁學忠，呼籲團結把丁學忠送進國會。記者蔡維斌／翻攝
民眾黨議員陳乙辰（右二）也站出來力挺國民黨立委候選人丁學忠，呼籲團結把丁學忠送進國會。記者蔡維斌／翻攝

選戰進入倒數，虎尾鎮代會主席林嘉弘、里長聯誼會長林坤泉、民眾黨議員陳乙辰今天與眾多民代里長齊聚為立委候選人丁學忠及國民黨不分區立委候選人張嘉郡加油打氣，呼籲鄉親大團結支持丁學忠，將好人才送進國會，做縣長張麗善、虎尾鄉親的後盾，中央與地方同心為雲林打拚。

陳乙辰表示，他是民眾黨議員，也是虎尾長大的鎮民，丁學忠過去5年全力為虎尾打拚，認真骨力有想法也有做法，虎尾進步看得到，未來一定是最好的立委，他全力支持。張嘉郡也說，丁學忠不僅有很好的虎尾經驗加上國會議員的力量，未來虎尾一定能大進步，連民眾黨議員都來相挺，足見丁是最好人才，請大家支持共同完成為雲林拚未來的最後一塊拚圖，讓雲林加速前進。

虎尾鎮代會主席林嘉弘表示，丁學忠從代表會主席到鎮長一路走來始終如一，永遠把人民擺在第一位，丁的努力讓虎尾發展有目共睹，這也有賴於縣長張麗善支持，鎮長積極提計畫，還有立委林文瑞在中央協助，中央地方一條心，事半功倍，如果中央地方不同心，事倍功半；海線要加速前進，雲林需要有打拚的好立委，丁學忠是最佳的人選。

虎尾里長聯誼會長、三合里長林坤泉表示，丁學忠是他看過最認真、最專注在鎮政推動的鎮長，服務沒分大小漢，不分貧富貴賤，只要鄉親有建議都會認真思考，解決問題，虎尾大小建設都有鎮長努力打拚的痕跡，像三合里需要一個集會所，鎮長馬上行動，不止是給里民一個集會活動空間，也提供長青食堂、樂齡中心、關懷據點等舒適空間。

丁學忠感謝大家並表示，「家和萬事興、家不和萬世窮」，千萬不要因為一時的選舉撕裂彼此，選戰最後階段，對手提不出海線的願景，只用奧步與抺黑來選舉，一再傷害、唱衰虎尾，他呼籲鄉親保持冷靜，不要被挑撥的言語、挑釁的舉動刺激，中了選舉奧步計謀，不要忘了團結才有力量，這次的選舉最大的目標，是選出能讓海線進步的力量，請大支持他來完成目標與任務。

民眾黨議員陳乙辰及眾多里長和鎮民代表站出來力挺國民黨立委候選人丁學忠，呼籲團結把丁學忠送進國會。記者蔡維斌／翻攝
民眾黨議員陳乙辰及眾多里長和鎮民代表站出來力挺國民黨立委候選人丁學忠，呼籲團結把丁學忠送進國會。記者蔡維斌／翻攝

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