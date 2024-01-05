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王鴻薇：揭高端股東綠友友後、薛瑞元會潘孟安 滅證嗎？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨台北市立委第三選區候選人王鴻薇爆料，1月3日上班時間，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。圖/王鴻薇國會辦公室提供
國民黨台北市立委第三選區候選人王鴻薇爆料，1月3日上班時間，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。圖/王鴻薇國會辦公室提供

國民黨立委候選人王鴻薇等人2日指控，稱取得高端公司股東名冊，質疑其中有超過千名民進黨員。王鴻薇今加碼爆料，3日下午衛福部長薛瑞元等人與賴辦發言人陳世凱碰面。王鴻薇質疑，在被揭露高端股東綠友友後，相關人士就不顧行政中立急著開會，這是要喬什麼？要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？

王鴻薇說，民進黨總統候選人賴清德去年12月30日說要公開高端採購合約，到今天第6天了，完全沒消沒息，不但高端嗆賴清德不願合作，行政院長陳建仁、衛福部、行政院副院長鄭文燦也都不站在賴清德這邊，顯然高端水真的深，高端的秘密比賴清德的選情還重要。

王鴻薇公開1月3日下午3點半到4點半上班時間，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。

王鴻薇指控，三名衛福部官員為何於上班時間與民進黨選舉團隊與黨高層碰面，這絕對違反行政中立，薛瑞元不是第一次做這種事情，之前高端疫苗價格被質疑，也是夜會陳時中被抓到，當時還說只是找老同事聊天。

王鴻薇質問薛瑞元，現在潘孟安、陳世凱、許立明，又是什麼老同事？民進黨老同事嗎？薛瑞元是黨職還是公職？上班時間要跟賴清德辦公室報告什麼事情？

王鴻薇指出，開會時間相當湊巧，12月30日國民黨台中立委候選人廖偉翔爆料高端內部錄音檔，當天賴清德總統辯論馬上說要公開，還被高端打臉，1月2日再被揭露高端股東綠友友，引起社會爭議，1月3日大家就不顧行政中立急著開會，這是要喬什麼？要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？

國民黨台北市立委第三選區候選人王鴻薇爆料，1月3日上班時間，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。圖/王鴻薇國會辦公室提供
國民黨台北市立委第三選區候選人王鴻薇爆料，1月3日上班時間，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。圖/王鴻薇國會辦公室提供

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