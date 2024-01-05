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媒體人驚見「農業大神」參選區域立委 見選舉公報喊溫馨

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市第六選區區域立委候選人「劉尚謙」(右)包括本人在內，兒子劉至翰(左)、孫沁岳，和女兒劉致妤都為演藝圈藝人，讓黃揚明覺得溫馨。圖／民視提供
桃園市第六選區區域立委候選人「劉尚謙」(右)包括本人在內，兒子劉至翰(左)、孫沁岳，和女兒劉致妤都為演藝圈藝人，讓黃揚明覺得溫馨。圖／民視提供

資深媒體人黃揚明昨(4)日在臉書PO文表示，看見選舉公報才知道他家選區（桃園市第六選區）中，有台灣資深演員「劉尚謙」（本名劉睿宸)參選，因為「劉尚謙」包括本人在內，兒子劉至翰、孫沁岳，和女兒劉致妤都為演藝圈藝人，讓他覺得特別溫馨。

現年70歲的「劉尚謙」，曾經有過兩段婚姻的他，擁有5名子女，其中包括劉至翰、孫沁岳，及劉致妤都為藝人身分。「劉尚謙」在2017年後淡出演藝圈，於去(2023)年才重出八點檔戲劇角色，並與兒子劉至翰同台演出，在戲劇中飾演日本農業企業家大神山本正田，之前學過的日語也派上用場。

由於「劉尚謙」的女兒劉致妤曾出演電影《十二生肖》中的蓮花使者「貝瑪」走紅，網友見文紛紛喊起「貝瑪」在劇中的經典台詞：「魔王，你贏了」，也有人表示：「為了貝瑪，懇請支持」、「原來劉尚謙是貝瑪的爸爸」。

圖為資深演員劉尚謙以本名「劉睿宸」登記參選桃園第6選區立委情形。記者陳俊智／翻攝
圖為資深演員劉尚謙以本名「劉睿宸」登記參選桃園第6選區立委情形。記者陳俊智／翻攝

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委

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