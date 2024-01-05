北市首場立委政見會 泛藍泛綠混戰

台北市選委會昨辦首場立委候選人公辦政見會，泛藍、泛綠分裂的三腳督選區都登場，第一選區（北投、士林）國民黨候選人張斯綱、無黨籍侯漢廷圍攻民進黨吳思瑤，第四選區（內湖、南港）民進黨候選人高嘉瑜、基進黨候選人吳欣岱和國民黨候選人李彥秀陷入「三姝混戰」。

公辦政見會昨天、今天登場，北市第一選區到第四選區昨打頭陣，第一選區陷入泛藍分裂，侯漢廷率先登場表示，要推動中央、地方合作，他定期參與里長座談會解決地方問題，過去吳思瑤沒全程聆聽，還不願打招呼致意；並砲打中央，要嚴查前瞻弊案、光電弊案、解密高端炒股、超思雞蛋、蔡英文論文等不合理黑箱問題。

張斯綱表示，民進黨執政8年，高端和光電爭議、兩岸關係起伏不定，未來要廢除NCC、黨產會。高端是否欲以700元賣政府疫苗、合約內容、如何上市、三期實驗報告結果，都要成立高端調閱小組調查；最後談到萊豬，批民進黨沒與民意站一起，呼籲民眾拒絕「黨意立委」。

面對侯、張猛攻，吳思瑤表示，侯應讀熟「地方制度法」，釐清中央、地方權責，且侯政見有許多市政層級問題，前市長柯文哲沒做好，應留議會發揮戰力，監督市長蔣萬安。吳也酸張把政見會當「少康戰情室」，有很多政治攻擊卻鮮少談政策願景，指責他人是黨意立委，卻在護航國民黨利益。

北市民進黨立委候選人高嘉瑜（右起）、謝佩芬、王世堅和吳思瑤，昨率先在政見會登場。本報資料照片

第四選區泛綠分裂，李彥秀表示，4年來通貨膨脹非常嚴重，她在基層感受明顯，但卻有民意代表忙作秀、打卡，卻不瞭解老百姓真正要什麼；她也意有所指說，一直以來都認為選舉就是把自己政見做好，不是作秀或用情緒勒索和選民道歉。

高嘉瑜拿出她與李彥秀比較手板，強調自己不是財團世家出身，李則是政治第三代，而且半年選舉選了三次，從議員、議長到立委，更痛批過去內湖聯開案移送監察院，李卻與財團站在一起，收爭議建商500萬政治獻金，完全沒有利益迴避，且從立院表現來看，提案數也比李多，更是公督盟評鑑優秀立委。

吳欣岱則說，台灣長期靠大撒幣選舉，看政治獻金平台，捐贈最多就是建商、營造商等行業，雖合法，但民意代表與建商息息相關，用錢選上的候選人一定會有金錢壓力。她是唯一不靠建商政治獻金候選人，靠訴說理念爭取選民認同，沒有大黨包袱，才能跳脫利益，為民眾爭取權益。

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