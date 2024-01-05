南投政見會／游顥批司法介選 蔡培慧諷先當好議員

南投縣第二選區立委政見會昨下午舉行，藍綠交鋒激烈，無黨籍陳癸佑缺席。國民黨游顥批評民進黨立委蔡培慧只會割稻尾，綠營「司法介選」比「中國介選」更可怕；蔡培慧批游顥送廚餘桶，勸他「先當好議員，再來想怎麼當立委」。

游顥、蔡培慧在政見會上，從爭取65歲以上健保免費、80歲以上免巴氏量表等過招，針對南投垃圾處理、集集線延伸高鐵彰化站等，更激烈交鋒。

游顥質疑，蔡提出的政績，多是前後任縣長林明溱、許淑華努力的成果，南基投資46億興建新院區，由林明溱協助取得土地，蔡培慧僅憑和院長的合照，就稱是自己爭取的，明顯割稻尾。

游顥砲轟民進黨執政，疫情期間缺疫苗、口罩、快篩，去年還缺蛋，衍生高端炒股價、爛蛋與核食、萊豬食安危機，都是民進黨執政對人民的傷害。

蔡培慧說，南投醫療資源不足，她擔任行政院中辦執行長及去年當選立委後，爭取中央支持，2年內讓南投醫院成為重度級急救責任醫院，增加專科醫師人數；南投敬老卡付健保費，當議員就要質詢，而不是選立委才要喊免費。

蔡培慧說，她爭取5萬噸垃圾外運，游顥當議員卻不知道，先當好議員，再想怎麼當立委；游顥送廚餘桶被調查，團隊成員涉招待大陸旅遊被偵辦，應該講清楚。

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