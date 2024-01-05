中六選區激戰 盧秀燕、林佳龍拚場救選情

選戰倒數，中六選區上演「龍燕拚場」。台中市長盧秀燕昨陪同黨候選人羅廷瑋，到南區第三市場掃街，她說選情激烈來搶救。總統府秘書長林佳龍昨陪同黨候選人江肇國到南區車掃，林佳龍說，現在中市府在舊城區都沒建設，拿不出政績。

民進黨中市議會黨團砲轟盧秀燕行政不中立，輔選彷彿詐騙集團。盧回應她選舉有經驗，該維持行政中立、該遵守的選舉規範都會遵守。

民進黨候選人謝志忠批對手、國民黨立委江啟臣團隊涉賄選被交保，江陣營回嗆全案仍在偵辦未起訴，批對手抹黑，不排除提告。

盧秀燕昨陪羅廷瑋掃菜市場，受到熱烈歡迎，盧秀燕手比1號，為羅拉票，她90度鞠躬，與攤商、民眾逐一握手，展現超高親和力。盧秀燕說，中六選區過去12年都是民進黨當立委，讓羅廷瑋去立法院解密高端疫苗等密案，換一個不會「卡台中」的立委。

總統府祕書長、曾任中六立委的林佳龍（左），昨陪同黨候選人江肇國（右）車隊掃街。記者余采瀅／攝影

林佳龍曾任中六立委，他昨陪江肇國從南區出發車掃，沿途有民眾搖旗吶喊比「4號」。林佳龍說，從立委起家的選區出發，要傳承給江肇國；現任市府在舊城區沒有新建設，都是他當市長時推動的計畫，拿不出政績，才甩鍋說中央不支持。

民進黨中市議會黨部昨批評盧秀燕違反行政中立，議員曾朝榮批評盧在北屯廍子國中動土典禮，稱建校功勞是民進黨立委莊競程、國民黨候選人黃健豪一人一半，怒轟發言完全悖離事實，猶如詐騙集團，黃健豪收割政績，就是詐騙議員。

盧秀燕說，該保持行政中立的，都有遵守選舉規範。黃健豪說，爭取建設都有相關記錄，該校也要感謝立委楊瓊瓔協調用地，反觀莊競程在定案後，才說要協調。中市府說，感謝中央、地方民代爭取建設，該校115學年度可招生。

參選「中八」的謝志忠昨指控對手江啟臣團隊，涉嫌賄選遭調查，團隊幹部分別以50萬、40萬、10萬元交保，呼籲拒絕賄選。江啟臣競選辦公室回應，案件偵辦中尚未起訴，民進黨拿不出賄選證據，不抹黑就不會選，涉干預司法偵辦，不排除提告。

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