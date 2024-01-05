金門政見會／兩對手夾擊 陳玉珍：沒做好 不會得到支持

金門立委公辦政見會昨登場，民眾黨尚文凱、無黨籍洪和成夾擊國民黨陳玉珍是「落跑立委」，質疑她將在任期中途參選縣長。陳玉珍回擊，職位是鄉親給的，從不是掌握在她手上，如果她立委沒做好，不會得到支持。

抽中第一位發言的尚文凱提出多項主張，包括「重啟大陸居民赴金門自由行」、「梳理民生需求務實推動向大陸購買電力、瓦斯」與「務實推動金廈新廊道，以隧道及橋梁串接金沙、大嶝、烈嶼 、廈門」、「協助縣府爭取中央預算與資源」、「金管處擴大生活發展用地範圍及鬆綁建築法令」、「設置金門醫院癌症整合防治中心」及「推動金門國際醫療特區」。

尚文凱也質疑對手陳玉珍若當選將是「落跑立委」，呼籲選出與縣政團隊同心的立委，才能齊心合作爭取更多資源。

洪和成酸陳玉珍無作為，攸關金門生計的「離島建設條例」在她任內一個標點符號都沒動過，是一片空白，強調金門競爭力不能等待，不能再被耽擱4年，洪還說，陳玉珍自稱「金門女兒」，卻搞砸金門與民進黨關係，也得罪國民黨高層，唯有換人、換態度，才能讓金門加速發展。

遭雙方夾擊的陳玉珍不甘示弱，批評對手政見發表要照稿念，代表對金門未來藍圖沒有想法，金門立委不該是花瓶，或對憲政不了解的人，甚至天馬行空，她一路走來很努力，求學、生長從沒離開金門。

對手質疑她可能「落跑」選縣長，陳玉珍回應，所有公職都不是自己能決定的，決定權在鄉親手上，如果她立委做不好，鄉親不會對她寄予高期待與支持。

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