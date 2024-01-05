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選舉公報 出現古怪奇葩政見
各縣市選委會昨發送選舉公報，不少立委候選人創意政見吸睛。有候選人關心中醫未來方向，但多次陳情得不到回應，選擇參選是「做了20萬保證金拿不回來的蠢事」；也有人寫著「得票目標是0，自己都不會投自己」，只希望選民的政黨票要投給雙語無法黨。
第三選區（三重）無黨籍陳東雲提到，現目前政府以西醫方式管理中醫體系，導致國術館及中藥店人才嚴重斷層，施政錯誤。2020年他花48萬登報陳情，去年春節在總統府遊街，都得不到回應，才選擇選立委，「做了20萬保證金拿不回來的蠢事」，希望引起政府重視。
第四選區（新莊）無黨籍蘇輝湟提出，要解除12年國教的種種限制與胡搞瞎搞；第六選區（板橋西區）司法改革黨黃淑珍的政見第一項，要弘揚媽祖救世精神，打造媽祖健康醫療產業園區，增加弱勢族群醫療免費。
第十一選區無黨籍鄭添泉寫下「不求當選只求正義，除蟑螂黑白蟑螂」；第十二選區雙語無法黨立委候選人李佳蒨提到，她無意瓜分其他候選人選票，但懇請選民將政黨票投雙語無法黨。
基隆市選舉公報中，無黨黃傑陽主張目前刑罰太輕，應增加罰寫制度，罰寫道德經。
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